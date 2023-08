Offre le prostitute ai clienti, ma erano poliziotti 

D’accordo, i poliziotti erano in borghese. Però non è stata una buona idea offrire loro alcune prostitute, appena sono entrati nella casa di appuntamenti nel quartiere di Sant’Avendrace. A quel punto gli agenti hanno ringraziato per la disponibilità, ma hanno identificato e poi denunciato la tenutaria cinese, alla quale - così come alle tre ragazze a disposizione dei clienti - non è che sia rimasto granché da dire.

Sono incerti del mestiere, si dirà, anche se la donna che teneva le fila dell’appartamento del sesso poteva vantare una discreta esperienza: gli stessi investigatori della Squadra mobile della Questura, neanche troppo tempo fa, gliene avevano già chiuso un altro. E ora in quell’appartamento preso in affitto in via Piave, dove tutto il vicinato sapeva che le ragazze orientali vendevano sesso, ci sono i sigilli posti dagli stessi investigatori coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro. E per la maitresse , che ha 57 anni, si è aggiunta una nuova denuncia per sfruttamento della prostituzione. Al processo, quando sarà celebrato, peserà non poco il fatto che sia recidiva.

L’indagine

L’operazione è stata conclusa nei giorni scorsi dal Gruppo Falchi della Squadra mobile: sono quelli che girano in moto, tutti in borghese, e controllano la città senza destare sospetti agli occhi di chi commette reati. Per loro, individuare il palazzo in cui si trovava la casa d’appuntamenti non è stato complesso: i vicini di casa, anche quelli che abitano negli edifici attorno a quello della cinese, si sono stancati di quel via-vai notte e giorno di uomini non sempre dai modi elegantissimi, anche se pare che tra i clienti ce ne fossero anche alcuni della “Cagliari bene”: ora vivono nel terrore che le loro mogli vengano a sapere che facevano sesso con le prostitute cinesi. Gli investigatori della Squadra mobile ne hanno identificati tre all’ingresso del palazzo, prima di entrare in azione e bussare alla porta della casa d’appuntamenti e vedersi proporre tre ragazze.

Sigilli alla porta

L’appartamento, dove sono stati trovati un’enorme quantità di preservativi e un migliaio di euro in contanti, era di un cagliaritano del tutto ignaro del modo in cui il suo immobile era utilizzato. A dire il vero, l’uomo non l’aveva affittato alla tenutaria, bensì a un’altra cinese priva di qualsiasi pendenza con la magistratura. È stata quest’ultima che, dopo aver fatto da prestanome, ha “girato” l’appartamento di via Piave alla titolare dell’attività di vendita del sesso, che proponendo instancabilmente le “sue” ragazze dimostra un ottimo senso degli affari. Magari, farebbe bene a perfezionarsi nella selezione della clientela, soprattutto se a varcare la porta è la polizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA