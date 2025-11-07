Offre 5mila euro per la cagnolina smarrita 

Dopo quattro mesi non ha perso le speranze. «Shoel è come una figlia, la troverò», ripete Monica Paderi, padrona della cagnolina sparita il 10 luglio nella zona di Capitana, che nella disperazione offre una generosa ricompensa a chi la aiuta a ritrovarla: 5mila euro.

«Per lei farei di tutto, è malata e ha bisogno di cure e di un intervento urgente», dice. «Ogni giorno vado nella zona dove è sparita sperando di rivederla lì», racconta, «passeggiavamo quando all’improvviso un cane gigante mi ha fatto quasi cadere, Shoel è scappata e io da allora sono disperata». Le segnalazioni sono quasi all’ordine del giorno: «Anche ieri un signore mi ha chiamato e sostenere dai averla vista nel ponte di Santu Lianu, con qualcuno che la tirava con la fune».Nel frattempo la ragazza rilancia l’appello con il suo numero di telefono (349 3574902): «Indossava una pettorina rosa e nera, aveva il guinzaglio e una medaglietta, chiunque possa aiutarmi mi chiami».

