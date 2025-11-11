VaiOnline
Sa Manifattura.
12 novembre 2025 alle 00:32

Officine permanenti, Ron ospite d’onore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sarà il cantante Ron l’ospite più atteso del festival le Officine Permanenti in programma da domani a sabato a Sa Manifattura con ingresso gratuito.

Il festival multidisciplinare ideato e diretto da Gianni Massa sarà un luogo di confronto tra cultura tecnica e umanistica, tra pensiero e spettacolo, con seminari, talk, performance e incontri che esplorano il rapporto tra innovazione, comunicazione, società e creatività. Ron, icona della musica d’autore italiana, sabato riceverà il premio Fenomeni e incontrerà il pubblico alle 11 nella Sala Contemporanea: un dialogo in parole e musica sul talento, il tempo e la forza dei fenomeni artistici che attraversano le generazioni.

Il programma

Il Premio Nemo Propheta, aprirà il festival domani. Poi venerdì la conferenza di Flavio Ibba indagherà il rapporto tra musica e immagine nel progetto del brand pubblicitario e a seguire il Processo alla sanità. Sabato, oltre all’intervento di Ron, spazio allo sport con la conferenza di Paolo Piras per la presentazione del suo romanzo Vertical alla memoria di Gigi Riva. Non mancherà la lectio pop finale, un format ormai collaudato tra musica e parole che porta il pubblico a immergersi nel passato per comprendere un po’ di più del nostro presente.

La manifestazione, a ingresso gratuito, è organizzata dall’Associazione IC, insieme all’Ordine Ingegneri Cagliari, all’associazione ICS, al Centro Studi Crespellani, al circolo Rosselli, alla compagnia Figli d’Arte Medas e alla rete storica di associazioni e collettivi partner.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza.

Eolico, la vittoria di Saccargia

l L. Piras
Il progetto

Un Atlante digitale dei nuraghi sardi: «Così li tuteleremo»

Vargiu (Sardegna verso l’Unesco): «Nessuno li ha mai contati davvero» 
Umberto Zedda
L’inchiesta

Garlasco, le impronte non risolvono il giallo

Le tracce sulla porta del garage sono del fratello di Chiara Poggi e di un carabiniere 
Il conflitto

Pokrovsk occupata dalle truppe russe

I soldati di Putin approfittano della nebbia, in ballo le sorti del Donbass 