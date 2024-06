“Officina” dei jet privati a Olbia 

Era il cuore tecnico e operaio di Alisarda prima, di Meridiana poi e per un tempo fugace di Air Italy che ha segnato il de profundis di quel fiore all’occhiello che era il comparto aeronautico olbiese e sardo. Dopo gli anni dell’abbandono i due hangar Avio 1 e Avio 2 dell’aeroporto di Olbia diventano il centro di un nuovo progetto siglato Atitech, il colosso della manutenzione aeronautica indipendente. Il polo manutentivo cambia vocazione e diventa un hub – il primo in Italia – al servizio del comparto business, quei jet privati che fanno macinare numeri di eccellenza all’Aviazione generale del Costa Smeralda. Nell’immediato la prima buona notizia è che potranno essere riassorbiti i lavoratori ex Air Italy, la seconda è che a regime si prevedono 350 posti di lavoro con un importante investimento sulla formazione. Se tutto va bene, si parte a settembre con i primi interventi.

L’accordo

La firma ieri mattina in un clima di festa nell’hangar dove, oltre al buffet delle grandi occasioni, è stata allestita una piccola mostra fotografica con la genesi di Alisarda. L’accordo strategico con il quale i due hangar passano per dieci anni ad Atitech, è stato siglato dal presidente della società Gianni Lettieri, e da Silvio Pippobello per Alisarda Real Estate, società controllata da Geasar. Atitech è stata selezionata come affidataria dei due hangar in seguito a una procedura di selezione internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 30 società specializzate.

Il progetto

«È un territorio con grande potenzialità ma ha bisogno di attività con alto valore aggiunto perché i costi sono più alti», ha spiegato Lettieri: «Gli hangar sono piccoli per un intervento redditizio su aerei di linea ma l’ideale per i business jet. Prevediamo sei linee e due di allestimento interno che possono essere utilizzate anche per l’indotto degli yacht di lusso». Il legame col comparto nautico, con un occhio anche al prossimo porto dei maxi yacht, è considerato un valore aggiunto dell’investimento che ammonta a 16 milioni di euro. «Abbiamo oggi posto le basi per ridar vita a un’avventura iniziata 60 anni fa grazie alla lungimiranza del Principe Aga Khan», ha detto Silvio Pippobello: «La manutenzione aeronautica è sempre stata il fiore all’occhiello del nostro territorio e siamo sicuri che con Atitech continuerà a rappresentare, anche in futuro, un’attività strategica per la Sardegna».

Presenti all’incontro il vice presidente della Regione Giuseppe Meloni, che da gallurese ha sempre seguito le vicende del settore, e le assessore Barbara Manca e Desirè Manca. «Massima attenzione – hanno detto verrà riservata alla ricollocazione degli ex lavoratori Air Italy, alte professionalità che attendono di poter trovare un impiego nel settore di riferimento, ma anche a tutti i giovani che intendano investire nella formazione in un settore emergente come quello dell’industria aeronautica». E proprio la promessa di ricollocazione è stato un valore aggiunto per Atitech. «Per noi – ha commentato il sindaco Settimo Nizzi – è il risveglio da un brutto sogno».

