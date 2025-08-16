Officina abusiva, sequestro e denuncia 

In un fabbricato di circa 300 metri quadri, a Monserrato, aveva aperto un’officina. Ma secondo le accuse degli agenti della Polizia giudiziaria del Compartimento della Stradale e della sezione di Cagliari, non aveva la documentazione in regola. Non solo: durante i controlli sono emerse delle irregolarità nella gestione dei rifiuti anche di quelli pericolosi. Il titolare è stato denunciato ed è scattato il sequestro del fabbricato, convalidato dal giudice.

Quando i poliziotti hanno svolto la verifica, nell’officina c’era tutta l’attrezzatura necessaria e all’interno, anche sui ponti sollevatori, c’erano diverse auto in lavorazione. Recuperati anche bidoni di olio usato, filtri da eliminare, scarti di lavorazioni meccaniche e pneumatici.

Sempre gli investigatori del compartimento della Polizia Stradale, con la sezione di Nuoro, ha sequestrato un’officina ritenuta abusiva a Isili. Denunciato il titolare. (m. v.)

