VaiOnline
Monserrato.
17 agosto 2025 alle 01:15

Officina abusiva, sequestro e denuncia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In un fabbricato di circa 300 metri quadri, a Monserrato, aveva aperto un’officina. Ma secondo le accuse degli agenti della Polizia giudiziaria del Compartimento della Stradale e della sezione di Cagliari, non aveva la documentazione in regola. Non solo: durante i controlli sono emerse delle irregolarità nella gestione dei rifiuti anche di quelli pericolosi. Il titolare è stato denunciato ed è scattato il sequestro del fabbricato, convalidato dal giudice.

Quando i poliziotti hanno svolto la verifica, nell’officina c’era tutta l’attrezzatura necessaria e all’interno, anche sui ponti sollevatori, c’erano diverse auto in lavorazione. Recuperati anche bidoni di olio usato, filtri da eliminare, scarti di lavorazioni meccaniche e pneumatici.

Sempre gli investigatori del compartimento della Polizia Stradale, con la sezione di Nuoro, ha sequestrato un’officina ritenuta abusiva a Isili. Denunciato il titolare. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

1936-2025.

Ciao Pippo, si è spenta la tv

La scomparsa di Baudo a 89 anni: ha scritto la storia della televisione italiana 
Il conflitto

La rabbia degli ucraini: «Un incontro ripugnante»

Le critiche dei media: gli Stati Uniti deboli e il leader russo ha sfilato sul tappeto rosso 
Il caso

A Chia cartelli contro gli israeliani

«Li ho messi io», spiega l’attivista Luisi Caria. Carboni (Chenàbura): «È antisemitismo» 
Enrico Fresu
Sanità

Guardie mediche, l’ira dei sindaci «I servizi sanitari sono un diritto»

Gli specializzandi: troppe denunce, costretti a rinunciare 
Alessandra Carta
Energia

Fotovoltaico sardo, l’agricoltura perderà altri 100mila ettari

«I progetti si moltiplicheranno anche grazie al vuoto normativo» 
Lorenzo Piras
L’evento

Palio di Siena, trionfa “Gingillo” Zedde

Il fantino originario di Noragugume regala la vittoria alla contrada del Montone 
Ischia

Uccide l’ex suocera e il compagno, poi si spara

Folle aggressione per strada: l’uomo, un 69enne, ha ferito anche l’ex moglie 
Trasporti.

Due nuovi treni a idrogeno per l’Isola

Investimento da 29 milioni per le tratte Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 
Litorale

Poetto, un ristorante con vista mare

Pasta al pesto, porchetto e birra sotto l’ombrellone: «Un grande privilegio» 
Sara Marci