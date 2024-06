Officina abusiva e discarica di carcasse d’auto: due condanne 

Erano stati accusati di aver trasformato una casa agricola in un’officina abusiva, con tanto di discarica illegale di auto, solventi e rottami. Due fratelli, proprietari di un terreno con fabbricato rurale in località Is Campus, sono stati condannati a sei e otto mesi di reclusione, al termine del processo che si è celebrato in Tribunale per fatti che erano stati contestati nel 2019.

La vicenda

L’attività abusiva era stata scoperta cinque anni fa, dopo un sopralluogo della Forestale in una zona di campagna a ridosso dell’abitato. Impossibile vedere dalla strada ciò che accadeva all’interno della proprietà, visto che il perimetro era circondato da una fitta siepe alta più di due metri. Una volta entrati, però, anziché un’azienda agricola – come risultavano accatastati il fabbricato esistente e l’intero terreno circostante – i ranger avevano trovato un’officina meccanica con annesso sfasciacarrozze. Una dozzina le auto smontante o in lavorazione, ma anche montagne di paraurti, ricambi, fusti con oli esausti e altro materiale potenzialmente inquinante.

Il procedimento

Dalla notizia di reato è nato un procedimento penale con indagini della sostituta procuratrice Maria Virginia Boi per abuso edilizio e paesaggistico, reati ambientali e discarica abusiva. Al termine del dibattimento, i due fratelli – 67 e 61 anni, entrambi di Cagliari – sono stati condannati, riconosciuti responsabili di tutte le condotte. Nella sentenza pronunciata ieri dal giudice c’è anche l’obbligo al risanamento dello stato dei luoghi e la bonifica della discarica abusiva.

I controlli con i droni

Per scoprire gli abusi edilizi in zone agricole, come è accaduto in questo caso, sono state utilizzate le immagini dall’alto con le foto aree. Nel 2019, a seguito dei lavori di messa in sicurezza dei corsi d’acqua dopo le alluvioni, la Forestale ha effettuato controlli per verificare che non vi fossero opere abusive nelle fasce di rispetto. Per farlo aveva utilizzato le immagini dall’alto, riuscendo così a scoprire anche le violazioni celate da reti e frangiventi. In seguito i ranger si sono dotati anche di droni, così da poter effettuare sia l’attività antincendio che quella di vigilanza ambientale. Dopo la sentenza di condanna per l’officina e la discarica abusive ora bisognerà attendere le motivazioni della decisione: se i reati dovessero prescrivere prima dell’appello resteranno comunque in vigore gli obblighi di demolizione e bonifica.

