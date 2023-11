Offese sui social a sindaco e Giunta, scatta la denuncia  

Le critiche sui social sono all’ordine del giorno. Questa volta però alcuni commenti indirizzati agli amministratori sono sembrati molto sopra le righe tanto che la Giunta ha deciso di presentare una querela nei confronti dell’autrice di quelle frasi per tutelare il sindaco, l’esecutivo e l’intero Comune. «Le affermazioni oltre agli ulteriori molteplici commenti sono false, diffamatorie e gravemente lesive della reputazione del sindaco, dell'amministrazione, del personale del Comune e della stessa immagine della città» recita la delibera. Il post finito sotto accusa era stato pubblicato il 26 ottobre scorso su un gruppo Facebook, la discussione riguardava l’abbattimento di alcuni alberi ed era piuttosto accesa. Poi i commenti considerati offensivi come «le mie maledizioni sono del tutto inutili contro questa giunta ignorante e incompetente (...) zero autorità che multano o che si fanno vivi per qualche cosa, amministrazioni totalmente ignoranti in materia e ingegneri laureati alla Cepu». Sono state scritte anche accuse pesanti e adesso tutto finirà sul tavolo della procura co la denuncia per diffamazione aggravata dall’uso dei social. Il sindaco si riserva di costituirsi parte civile e chiedere danni, inoltre ha già segnalato alla piattaforma Meta-Facebook chiedendo la rimozione dei commenti. ( v.p.)

