Offese, minacce e spinte agli arbitri 

Arbitri nel mirino di giocatori e pubblico nei campionati minori. Con le sanzioni decise a stretto giro dal giudice sportivo della Figc regionale. Dieci giornate di squalifica sono state inflitte al giocatore Riccardo Balzano de “La Salette” di Olbia (Prima categoria, girone D). Espulso per doppia ammonizione, durante la gara di domenica scorsa pareggiata col Ploaghe, alla notifica dell’espulsione per doppia ammonizione, avrebbe rivolto all'arbitro “frasi irriguardose e ingiuriose. Lo spintonava col petto, facendolo indietreggiare di un paio di metri”. La società è stata multata di 100 euro. Colpa di “un suo isolato sostenitore indossante vestiario con il logo societario, che proferiva per tutto il secondo tempo frasi irriguardose e ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro”.

A Oschiri

Sempre in Prima categoria, l’Oschirese è stata multata di 300 euro con questa motivazione: “A partire dal 10' minuto del primo tempo e per tutto il resto della gara, due gruppi di suoi sostenitori, posizionati nella tribuna e dietro la recinzione in prossimità del bar dell'impianto, ingiuriavano e rivolgevano espressioni minacciose all'indirizzo dell'arbitro. Uno dei tifosi, al temine dell'incontro, avrebbe anche minacciato l’arbitro e il Commissario di campo è stato costretto a chiamare i carabinieri. “Arbitro e commissario sono stati poi scortati dagli stessi militari sino alla loro auto”.

