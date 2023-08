Offese al vicesindaco scritte sul muro del parco comunale  

Scritta offensiva contro il vicesindaco sul muro del parco di Santa Lucia. “Vicesindaco bastardo, comprerai medicine”, è il testo del messaggio indirizzato a Gianluca Lampis. La scritta, ne è convinto l’esponente della giunta della sindaca Luisa Murru, sarebbe la reazione all’intervento personale dello stesso Lampis nel parco di Santa Lucia, dove ha “convinto” un gruppo di ragazzi intenti ad un pic-nic all’ombra dei pini a staccare la prolunga elettrica che alimentava un girarrosto dal quadro tecnico del parco.

L’incontro ravvicinato tra il vicesindaco e i giovani che preparavano il barbecue risale al giorno prima di Ferragosto. «Un gruppo di ragazzi ha utilizzato una presa esterna del corpo servizi per collegare una prolunga per alimentare un girarrosto. Proprio in quel momento sono arrivato e ho chiesto gentilmente di staccare tutto perché si trattava di furto di energia elettrica e soprattutto di pericolo per la sicurezza pubblica del parco», racconta il vicesindaco che qualche giorno dopo ha fatto l’amara scoperta. «Ho trovato la scritta nel muro dei bagni del parco. Su quel lato del parco non ci sono telecamere di videosorveglianza, quindi rimane ignoto l’autore della scritta», continua Lampis, sommerso da una valanga di attestati di vicinanza.

«Mi ha fatto piacere leggere la solidarietà dei miei compaesani e non solo. Sanno quanto impegno e sacrificio dedico al ruolo di amministratore sia per il paese sia per il parco di Santa Lucia. Capisco non sia piacevole subire lo stacco della corrente elettrica, con il maialetto a metà cottura, ma si tratta di un reato: furto e danno erariale. Purtroppo l'amministratore alcune volte è costretto anche a fare il "bastardo" nell'interesse della comunità. Per fortuna non ho mai avuto problemi a comprare le medicine e spero di comprarne tante altre ancora. Il problema si pone quando non le puoi più comprare. Giusto per la cronaca, i soggetti non sono di Monastir e neanche del centro migranti». (i. pil.)

