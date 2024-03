Offese a Zoffili, Capelli a processo 

Commentando una notizia dove l’allora presidente del Senato della Lega Roberto Calderoli chiedeva scusa a tutti i sardi per il picco dei contagi da Coronavirus alla fine dell’agosto 2020, dovuto a turisti arrivati nell’isola anche con la febbre, l’ex parlamentare ed ex assessore regionale Roberto Capelli si era lascito andare ad un duro commento sui social, parlando di lealtà di Calderoli, ma aggiungendo “ben altra cosa rispetto al suo capo e a quel mononucleato celebrale che hanno inviato a fare il proconsole in Sardegna”. Due anni dopo quel post Capelli aveva chiesto scusa per l’eccesso nei toni. Parole in cui si è riconosciuto l’allora coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoofili che aveva querelato Capelli, ieri a processo davanti al Tribunale di Nuoro per diffamazione.

