Offerti 105 pasti per le mense del povero 

Hanno consegnato 105 pasti ai responsabili delle mense del Viandante e della congregazione delle Suore Missionarie della Carità di Calcutta. La catena solidale – con centinaia di chili di beni alimentari devoluti ad ogni scalo nel porto di Cagliari alle fasce più deboli della comunità locale – è avvenuta ieri mattina con i responsabili del gruppo Costa Crociere che, in occasione dello sbarco della Smeralda, hanno devoluto i pasti.

Un’iniziativa frutto della collaborazione tra la compagnia crocieristica italiana, l’Autorità di portuale di Sardegna, l’ufficio delle Dogane di Cagliari, la Direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari di Cagliari, la Cagliari Cruise Port e la fondazione Banco Alimentare Onlus.

L’attività solidale di Costa è stata avviata lo scorso 22 luglio e andrà avanti fino al 18 novembre prossimo, per un totale di 18 scali che, in termini solidali, genereranno circa 2 tonnellate di generi alimentari devoluti.

«Sono entusiasta della preziosissima attività solidale di Costa Crociere nello scalo di Cagliari», sottolinea Domenico Bagalà, commissario straordinario dell’Autorità portuale. «Durante i miei sopralluoghi di studio e approfondimento tecnico dei porti del sistema della Sardegna, ho potuto vedere e toccare con mano un lato che spesso non traspare nella complessa e quotidiana attività portuale: quel forte legame affettivo tra le compagnie marittime, crocieristiche e le realtà portuali, in primis quelle in grado di offrire servizi tecnici di alto profilo come le nostre».

