Offedddu e la banalità del male 

Seguendo queste direttrici e nello stesso tempo cercando di analizzare e comprendere “il senso del viaggio” (che è in fondo il filo conduttore del romanzo), l’ordito del libro assume un’importanza cruciale: scorrono immagini coerenti che vanno da Gairo al Canada e Alghero, dalla più profonda Cina a Ozieri, da Iglesias a Bosa e Pesaro, e s’incontrano personaggi che diventano immediatamente centrali nel momento e nella pagina, ciascuno apportando un valore diverso di umanità e contribuendo a un tassello di storia. Per far ciò, naturalmente, Offeddu si avvantaggia della sua vasta esperienza di “giramondo” che l’ha portato tra l’altro a trascorrere oltre vent’anni in Asia.Lo scritto è meditativo, non scabroso, teso a percorrere diversi periodi della nostra storia recente con una ricostruzione accurata ma non invasiva del contesto e con l’approfondimento dei sentimenti e delle reazioni delle protagoniste, donne toccate da un evento sconvolgente e devastante che condiziona le loro esistenze.

La trama di “N.N.” (Nomen nescio) è liberamente ispirata a drammatici fatti veri accaduti in Sardegna nel secolo scorso (una bambina viene abusata dal nonno paterno e a undici anni, subito dopo la guerra, dà alla luce una figlia da cui viene immediatamente separata), ma è tenuta lontana dall’autore da qualsiasi attributo di cronaca. Non si tratta certo di un instant book , né di un’indagine giornalistica o di un saggio romanzato, bensì invece di un’opera letteraria che s’interroga sulla complessità della vita e sulla banalità del male, sul concetto d’identità e sull’introspezione della psicologia femminile.

Esce in questi giorni in libreria il nuovo romanzo di Ciriaco Offeddu, il manager-scrittore che i lettori de L’Unione Sarda hanno imparato ad apprezzare soprattutto per i suoi editoriali che abbinano l’acutezza delle analisi ad una scrittura brillante e punti di vista mai conformisti.

Nomen nescio

Vite separate

Il racconto segue la loro vita, della madre emigrata in Canada e della figlia rimasta in Sardegna, ognuna desiderosa a più riprese di ricostruire quanto successo all’altra e di ricomporre la propria identità. Lo stile rimane sempre curato, toccato dalla poesia e dalla carità, i dialoghi danno spessore e vita, il finale è intenso e struggente perché, in ultima analisi, sulla disperata ricerca delle origini prevale infine il richiamo potente e ancestrale della Terra sarda, la stessa malia che ha spinto l’autore a tornare ai suoi lidi dopo tanto peregrinare.

Offeddu ha dedicato gli ultimi romanzi all’universo femminile, contrapponendo al realismo magico sardo di “Francesca” e “Rechella” i panorami argentini di “Suelita”, la rivoluzione russa di “Apollinarija”, musa di Dostoevskij, e ora, con “N.N.”, il bruciante realismo di una vicenda vera, avvenuta nel nostro povero dopoguerra. Rimane comunque nelle pagine la presenza dell’aldilà, di una dimensione puramente spirituale – espressa da un personaggio cino-canadese realmente esistito – e il sotteso respiro religioso, elementi comuni a tutti i libri dell’autore.

“N.N.” (Edizioni Abbà, 172 pagine, prezzo di copertina 20 euro) aggiunge un altro gradino di spessore letterario e di pietà, portandoci a riflettere sull’animo umano e sulle sorprese che la vita riserva.È un libro che si legge e che trascina. Non sono un critico letterario ma un appassionato e vorace “consumatore” di narrativa. Mi permetto perciò di consigliare caldamente la lettura di questo romanzo che pone a mio avviso Ciriaco Offeddu tra i migliori scrittori degli ultimi anni nel panorama sardo.

