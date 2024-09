Off shore tra Alghero e Narbolia: «Progetto pericoloso, fermatelo» 

Una bocciatura su tutta la linea. «Sotto il profilo tecnico e sanitario, con rischi per l’ambiente e la salute dei cittadini». Sono oltre venti le pagine di relazione che valgono l’opposizione a Mistral, progetto di una srl che fa capo alla spagnola Acciona, trentadue aerogeneratori che da Alghero correrebbero in mare sino a Narbolia, per una trentina di chilometri e 480 megawatt di potenza installabile. Il documento è stato inviato al ministero dell’Ambiente. L’hanno firmato l’ingegnere industriale Giovanni Cossu e il medico Domenico Scanu.

Impatto visivo

Di Mistral, intanto, viene smontata l’impostazione documentale. «Da ritenersi autoreferenziale, artificiosa e insostenibile», scrive Cossu, perché «senza il supporto di alcuno studio si parla di localizzazione ottimale in base alle caratteristiche batimetriche dei fondali e agli effetti sul paesaggio marino». L’ingegnere fa i conti: «Mistral raggiungerebbe un’altezza di picco, ovvero torri più pale, pari a 355 metri: con questa misura, per ottenere l’occultamento al di sotto della linea dell'orizzonte servirebbe una distanza di 58 chilometri dalla costa, contro i 35 in cui è pianificato il posizionamento di Mistral». Il quale «deturperebbe, con una falange di pale, una zona ad altissima vocazione turistica».

I lati oscuri

A Cossu non è sfuggito nemmeno il fatto che Acciona parli di localizzazione del progetto tra Alghero e Narbolia per facilitare «la connessione con la rete di trasmissione nazionale (Rtn)», attraverso una nuova sottostazione elettrica a Ittiri. «Invece non è così – aggiunge l’ingegnere -: il collegamento di Mistral alla Rtn verrebbe garantito dalla realizzazione del Tyrrhenian link e dall’aumento di potenza del cavo Sacoi, ovvero investimenti pubblici che dovrebbero essere immuni da commistioni con un privato». Non solo: «Il Tirreno raggiunge anche una profondità di 5mila metri, per via delle batimetriche abissali, ciò che obbligherà, nella posa dei cavi sottomarini, a seguire una linea molto più lunga di quella scritta nei documenti di Acciona. Diversamente i cavi stessi non potrebbero poggiare sul fondo a 2.200 metri, la profondità massima consentita». Senza considerare «la dispersione che ne deriverebbe durante il trasporto sottomarino dell’energia: la stima è del 24% nel caso del Sacoi-3, per superare il 33% nel solo tratto Sardegna-Sicilia del Tyrrhenian link, con ulteriore incremento al 53 se si aggiunge il prolungamento sino alla Campania, Le perdite economiche verrebbero accollate agli utenti, attraverso la specifica voce in bolletta».

Il monito

Nelle osservazioni di Cossu risulta smontato pure un altro passaggio del documento Acciona: «La società spagnola parla in maniera aleatoria del contributo che Mistral darebbe allo sviluppo industriale della Sardegna. Ma nella cantierizzazione del progetto, con l’assemblaggio delle piattaforme flottanti, il porto di Oristano avrebbe un ruolo marginale rispetto alla centralità assegnata allo scalo di Piombino», spiega ancora l’ingegnere. E poi: «Acciona cita la possibile creazione di una filiera di produzione a livello territoriale, con un aumento di manodopera locale. Invero in Sardegna non esiste sull’offshore alcun sistema di rete di questo tipo. Quindi «con la completa inattendibilità dei presunti obiettivi economico-sociali ostentati dal proponente», conclude Cossu.

Salute a rischio

Scanu, che presiede in Sardegna l’Isde-Medici per l’ambiente, evidenza che «andrebbe vietata la realizzazione dei parchi eolici nelle aree marine protette o in prossimità, così come in presenza di un’elevata biodiversità, tipica del contesto sardo». Scanu e l’Isde sono al lavoro su un documento di posizione, che raccoglie i contributi degli esperti. Il contenuto si allarga agli effetti nocivi che le turbine eoliche possono avere sulla salute di bambini e adulti, per via dei suoni a bassa frequenza e dei campi elettromagnetici prodotti. «Esprimiamo preoccupazione – spiega Scanu – per le innumerevoli segnalazioni sui sintomi denunciati in seguito all’esposizione al rumore». In uno studio americano, si parla di correlazione tra «stress» per il mancato riposo e «il rischio di malattie cardiovascolari e cancro». Non secondario l’impiego di fibre di vetro e resine nella costruzione delle turbine: «Si tratta di sostanze – ha certificato l’Agenzia norvegese per la protezione della salute – che contengono bisfenolo A: con l’usura e gli agenti atmosferici, significa il rilascio in mare di microplastiche e altre sostanze chimiche potenzialmente dannose per la salute dei pesci e dell’uomo».

