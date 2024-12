Off shore, in Sardegna altri 23 progetti: a rischio 500 pescatori  

L’assalto eolico non si ferma. Legacoop Agroalimentare lamenta la definizione di 84 nuovi progetti di impianti off shore, 23 nell’Isola, che solo nella Sardegna meridionale costerebbe il posto di lavoro a 500 addetti nel settore della pesca, sui 4mila complessivi. Intanto slitta al 14 gennaio l'udienza pubblica della Corte Costituzionale per la discussione del ricorso di legittimità proposto dal Governo contro la legge regionale numero 5 sul blocco degli impianti di energia rinnovabile per 18 mesi. La cosiddetta moratoria, tuttavia, è stata abrogata dal Consiglio regionale con l’approvazione della norma sulle aree idonee (già pubblicata sul Buras, il bollettino ufficiale della Regione) e quindi la materia del contendere potrebbe venir meno. La decisione è stata presa con decreto del 9 dicembre.

La protesta

Gli 84 nuovi progetti di impianti eolici off shore porterebbero a una riduzione della pesca a strascico del 21,6%. Di fatto sarebbe sottratta una superficie di 17.511 chilometri quadrati alle attività di pesca professionale a danno anche della maricoltura, oltre a impatti non trascurabili su altri segmenti professionali come i palangari e le reti fisse. È quanto emerge da uno studio realizzato dal Consorzio Mediterraneo, struttura di ricerca aderente a Legacoop Agroalimentare.

I dati

Nell'ultimo anno i progetti presentati al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sarebbero 23 in Sardegna, 22 in Sicilia, 20 in Puglia, 7 nel Lazio, 6 in Calabria, 3 in Emilia Romagna, 1 in Abruzzo, Basilicata e Toscana, contro i 66 previsti nel 2023. Tanti gli effetti negativi per la pesca, che si sommano a quelli per la navigazione e alla presenza dei cavidotti per il trasporto dell'energia a terra. «Occorre ridefinire la collocazione degli impianti e prevedere la loro realizzazione all'interno delle aree di protezione ambientale», commenta Cristian Maretti presidente di Legacoop Agroalimentare, «riteniamo di dover interrare e proteggere i cavi di trasporto dell'energia elettrica a terra, in modo da consentire alle imbarcazioni a strascico di non interrompere le cale in loro prossimità, devono essere previste anche norme per consentire la piccola pesca artigianale con attrezzi fissi, all'interno delle aree occupate dagli impianti eolici». Lo studio stima anche una perdita di oltre 4mila addetti, senza tenere conto del ridimensionamento che subirebbe l'ampio indotto industriale e commerciale. I maggiori effetti negativi sarebbero particolarmente pesanti per le marinerie della Puglia Centrale e meridionale, della Sardegna Meridionale e della Sicilia Sud-Occidentale. L'impatto occupazionale sarebbe concentrato soprattutto nella Sicilia Sud-Occidentale (oltre 2mila addetti in meno), in Puglia centrale e meridionale (-1000), Sardegna meridionale (-500), Romagna (-300), Lazio (-200), Calabria e Sicilia Ionica (-200).

I comitati

Intanto i coordinamenti continuano a incontrarsi. Nei prossimi giorni sono previsti incontri a Mamoiada per parlare di comunità energetiche e a Oliena per fare il punto della situazione. «Se la presidente Todde sente la necessità di andare in campagna "elettorale", come sta facendo, nei territori per raccontare una legge che doveva bloccare la speculazione energetica e che invece grazie al suo articolo 3 accelera la realizzazione di impianti in aree non idonee», dice l’avvocato Michele Zuddas, «evidentemente il lavoro dei comitati Pratobello 24 dà fastidio alle multinazionali e alla politica sarda subalterna».

