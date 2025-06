Off limits per controlli lo storico ponte di ferro 

Per tutti è “sa passerella”, un ponte pedonale con la struttura in ferro e le assi in legno che fa parte della storia di Sestu. E da più di una settimana è chiuso, creando un disagio a chi abita in centro, anche se comunque ovviamente è sempre possibile servirsi dei ponti vicini.

I segnali c’erano tutti: chi ci è passato prima della chiusura aveva notato che alcune delle assi avevano buchi, altre si muovevano leggermente sotto i piedi, regalando un brivido a chiunque tentasse la breve traversata. Così è stato chiuso, per evitare che ogni passeggiata diventi un film d’avventura. Dopo molti giorni le barriere sono ancora lì, nulla sembra cambiato. Dal Comune tuttavia filtrano le prime informazioni, sono in corso infatti controlli e studi su “sa passerella”, anche con la Regione, essendo un bene paesaggistico di una certa importanza.

Come racconta il sito di Monumenti Aperti, la struttura risale ai primi anni del ventesimo secolo, quando vennero costruiti i primi argini del rio Matzeu, «lunga poco più di trenta metri e larga circa due, costituita di una sola campata e con il piano pedonale rivestito da listelli di legno naturale. La tecnologia costruttiva riprende i modi delle costruzioni in ferro della fine del 1800 di cui la Tour Eiffel è la massima espressione». Novità potrebbero arrivare a breve.

