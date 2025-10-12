«Odore acre e miasmi insopportabili» 

Una notte difficile da dimenticare per chi abita a Capoterra, soprattutto nella zona del litorale, tra Su Loi, Maddalena Spiaggia, Su Spantu e Frutti d’oro. Un odore irrespirabile ha costretto i residenti a sigillare porte e finestre e li ha spinti a tempestare di telefonate il centralino dei vigili del fuoco.

Il sindaco Garau

Un odore acre, simile allo zolfo, è la denuncia pubblicata sul web da moltissimi capoterresi, che il sindaco Beniamino Garau ieri mattina ha deciso di rappresentare con un messaggio via social: «Il nostro territorio è stato invaso da odori e miasmi mai percepiti prima, una situazione intollerabile, insostenibile e profondamente preoccupante per la salute di tutti i cittadini di Capoterra. È mia intenzione contattare al più presto il Prefetto per comprendere con urgenza cosa stia accadendo e per tutelare la salute pubblica. Non possiamo accettare che episodi del genere si ripetano: la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini vengono prima di tutto».

Saras e Cacip

Garau ha anche interpellato il collega di Sarroch Angelo Dessì, che dal canto suo dichiara di non aver ricevuto segnalazioni analoghe dai compaesani. Il sindaco di Capoterra riguardo a questi odori nauseabondi non punta il dito contro nessuno ma è il segreto di Pulcinella che il centro abitato della sua cittadina si trovi tra due enormi fabbriche di puzza e miasmi, il polo industriale di Sarroch a est e l’impianto di compostaggio del Tecnocasic a ovest. Sia l’ufficio pubbliche relazioni della raffineria, sia la presidente del Cacip Barbara Porru negano che ci siano stati problemi negli impianti in qualche modo di loro competenza.

Resta il fatto che il sospettato maggiore sia la Saras perché l’altra notte, secondo il rapporto meteo, soffiava nella zona un vento da sud ovest che potrebbe aver portato gli effluvi dalla zona industriale in direzione Capoterra. Potrebbe, sia chiaro, perché non c’è la prova concreta. C’è però un altro indizio: a Sarroch, a ovest dell’impianto della zona industriale, quindi in direzione opposta al vento, non si è sentito nessun odore sgradevole più forte rispetto a quello solito con il quale i residenti sono abituati in qualche modo a convivere.

La preoccupazione

Di sicuro i residenti di Capoterra che hanno contattato, preoccupati, i vigili del fuoco hanno pensato a una replica dell’incendio di qualche giorno fa divampato all’interno della raffineria, con tanto di sirene di allarme in funzione alle 3,30 di notte. È vero che anche in quel caso le centraline dell’Arpas, l’agenzia regionale che monitora la qualità dell’aria, non ha registrato dati preoccupanti, ma i lavori di manutenzione agli impianti Saras di questi giorni e le ripetute ripartenze sono seguiti con particolare apprensione nella zona. (p. c.)

