Odontoiatria, interventi in anestesia 

Diciannove interventi di odontostomatologia in anestesia totale all’ospedale San Francesco di Nuoro. Un servizio unico in Sardegna, diretto dal dottor Gianlorenzo Favini che ha dato il via alle prestazioni odontoiatriche in collaborazione con i reparti di Anestesia e Rianimazione. L’attività è rivolta chi, per età o handicap, necessita di anestesia totale.

«La procedura si colloca all'interno del Progetto Nora - dice Favini - e prevede l'esecuzione di trattamenti odontoiatrici di vario tipo su pazienti altrimenti non curabili in modalità di piena coscienza». Sono varie le prestazioni quotidiane offerte ai soggetti fragili che, diversamente, dovrebbero viaggiare nella Penisola: si parte dalle richieste CUP a quelle provenienti dal Pronto Soccorso o dalle consulenze interne di altri reparti dell'ospedale «Ci occupiamo di trattamenti propedeutici a terapie salvavita nei pazienti cardiopatici - spiega Favini - ad esempio in previsione di interventi per sostituzioni valvolari, nei pazienti nefro-dializzati, e nei pazienti oncologici prima di intraprendere terapie farmacologiche o trattamenti di radioterapia». La novità ha soddisfatto il direttore generale Asl n.3 Paolo Cannas che afferma: «Si tratta della conferma di un’altra piccola eccellenza della sanità nuorese, da valorizzare e potenziare».

