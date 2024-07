Odissea sul volo Ita Fiumicino-Cagliari 

Un’altra giornata nera per i viaggi in aereo. Nella tabella quotidiana dei disagi stavolta sono finiti i passeggeri del volo Fiumicino–Cagliari. Ormai è un copione già scritto, solo il primo aereo in partenza è in orario, poi si accumulano ritardi continui. Come quello del volo Ita 1595, che sarebbe dovuto decollare alle 19.30 per il capoluogo sardo, ma sino a tarda notte aveva il destino incerto.

«Trattati come bestie», lamenta uno dei passeggeri al telefono con la nostra redazione. «Una volta a bordo, con le cinture allacciate, abbiamo atteso quasi 50 minuti prima che l’aereo si muovesse. Abbiamo immaginato che ci fossero dei problemi, forse tecnici, ma nessuno ci ha comunicato ritardi o altro. Dopo un po’ sembrava tutto pronto per il decollo. Poi la frenata brusca. E siamo tornati indietro, al punto di partenza».

L’attesa è andata avanti, tra i dubbi e le preoccupazioni. Poi l’aereo ci riprova. «Ma anche questa volta si è fermato – continua il passeggero –, con una frenata ancora più brusca. Ci hanno fatto scendere e tenuti nella zona dei transiti. La situazione è assurda, qui ci sono disabili e bambini. Ci hanno detto di raggiungere il gate 51, ma non so ancora se riusciremo a dormire a casa o qui». A mezzanotte l’aereo era ancora a terra.

RIPRODUZIONE RISERVATA