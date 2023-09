Odissea per un gruppo di cicloturisti  

Bloccati a Olbia per cinque ore perché il treno diretto a Cagliari era partito più di un’ora prima e il successivo non aveva le carrozze bici.dissea raccontata da alcuni cicloturisti di rientro da una trasferta da Ginevra a Genova.«Ci siamo imbarcati sul traghetto Genova-Olbia che ha attraccato alle 9 in porto», ha raccontato ieri uno di loro, Wladimiro Scalas, «ci siamo diretti alla stazione dei treni di Olbia dove purtroppo abbiamo scoperto che il treno per Cagliari (diretto) era partito alle 7.50, in perfetto asincronismo con il trasporto navale. Tra l'altro non esiste una navetta per il trasporto delle persone dal porto alla stazione ferroviaria. Un disastro».«sui binari era presente un ulteriore treno diretto a Cagliari (con cambio a Chilivani) in partenza alle 9:47». Il problema è che ma non era provvisto di carrozze per il trasporto bici. Così i cicloturisti sono stati costretti ad attendere il treno delle 14. Tra l'altro, ha ricordato Scalas, «Trenitalia permette l'acquisto dei biglietti più bici al seguito senza garantirne il trasporto. In un periodo in cui c’è un crescente sviluppo del turismo sostenibile, con la situazione attuale dei trasporti si rischia di perdere un’importante occasione di sviluppo economico».

