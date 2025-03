Odissea per avere una carrozzina 

Si è trasformato in un’odissea il cambio della sedia a rotelle alla Asl per una giovane di Villamassargia affetta da una sindrome rara che, oltre a limitarle i movimenti, le vieta l’uso della parola.

La richiesta

Oltre 4 mesi fa la madre, Tecla Piras, ha avviato l’iter per sostituire la vecchia e malandata carrozzina (la giovane ha diritto ad una nuova ogni 5 anni) ma la nuova inviata dalla Asl, un ausilio sanificato, non è per nulla adatta alla giovane e nonostante segnalazioni, plurimi contatti con l’azienda sanitaria e con la ditta fornitrice dei presìdi (la Ferreromed di Oristano) la signora non è riuscita ad avere una carrozzina adatta. Ora aspetta solo di ritirare dalla Asl un permesso che le consenta di far da sé come in passato, contattando un proprio ortopedico e ricominciando l’iter per assemblarla. «Ci vorrà ancora almeno un altro mese - sbotta Tecla Piras, collaboratrice scolastica di Villamassargia e vedova da 25 anni - intanto mia figlia Elisabetta, che ha preso un po' di peso, è costretta ad usare la vecchia carrozzina assumendo per necessità una postura sbagliata e non potendo nemmeno poggiare i piedi perché le pedane sono rotte. La carrozzina riciclata che è arrivata è, invece, inutilizzabile: non ha seduta e schienale imbottiti e rigidi né cuscino antidecubito ed è troppo lunga per poggiarci i piedi. In passato mai avuti problemi ma ora sembra si voglia risparmiare sulla pelle dei malati».

Lunga attesa

Tutto inizia nel dicembre scorso con la visita fisiatrica e la prescrizione della nuova sedia. L’8 gennaio la Asl apre la pratica di sostituzione ed invia tramite la Ferreromed la nuova carrozzina il 16 febbraio. «L’ha consegnata in fretta e furia un corriere a mia sorella, il meccanico ortopedico non si è visto». La carrozzina è inadeguata come conferma 13 giorni dopo il collaudo negativo in Asl. I successivi confronti con ditta appaltatrice ed Asl non risolvono il problema. «Una vergogna, - si sfoga la donna - ora sarò costretta a chiedere l’ennesimo permesso al lavoro solo per andare in Asl a ritirare un foglio in cui mi si dice che posso far da sola, per poi ricominciare l’iter. Intanto Elisabetta è costretta a stare a casa».

In una nota del proprio ufficio stampa la Asl ricostruisce l’accaduto citando la normativa che prevede la propria facoltà di appoggiarsi a ditte esterne per la consegna degli ausili che possono essere anche riciclati, previa sanificazione. «La carrozzina assegnata alla paziente - recita la nota - è stata ritenuta inadeguata dallo specialista durante il collaudo e a seguito di verifiche la ditta preposta non dispone di dispositivi idonei. Pertanto è stata autorizzata la fornitura di una nuova carrozzina che sarà scelta dall’assistita presso un’officina ortopedica convenzionata con il sistema sanitario nazionale».