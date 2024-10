Odissea imbarco per la campionessa italiana di dressage 

Medagliati o no poco importa. Annalisa Moro di Fonni, 14enne campionessa italiana di dressage a cavallo, titolo conquistato alle ultime nazionali disputate a Perugia, ha rischiato di saltare l’appuntamento ai campionati europei in programma giovedì 17 a Marsiglia. «Ieri mattina il comandante della Tirrenia, in partenza da Porto Torres verso Genova, si era rifiutato di imbarcare due cavalli, a causa del maltempo, negando di assumersi ogni responsabilità sui carichi di animali vivi», spiega il padre Cosimo Moro, 63 anni di Fonni. Arrabbiati e demoralizzati ma convinti che la speranza fosse l’ultima a morire, avevano provato ad imbarcarsi da Olbia. «Eravamo disperati, un’occasione come questa capita una sola volta nella vita». La corsa verso il porto gallurese, però, non era servita a niente. «Stesso rifiuto per le identiche motivazioni». Muovono mari e monti, la possibilità che la giovane stella della disciplina equestre non riuscisse a prendere parte alla prestigiosa competizione, rischiava di concretizzarsi. Riprendono le lunghe trattative con il comandante della nave in partenza dallo scalo del nord ovest. Solo nel pomeriggio arriva la conferma della disponibilità alla traversata per Genova. La baby campionessa equestre, Annalisa Moro, il suo cavallo arabo-sardo Aratu, insieme al suo allenatore Marco Cadau e a suo padre Cosimo, varcano la rampa del traghetto Tirrenia in direzione del porto ligure. Cambiano, però, le condizioni del viaggio: «Ogni due ore siamo tenuti a controllare i cavalli nella stiva della nave, a verificare le condizioni degli animali. Un piccolo sacrificio per un obiettivo che rappresenta per mia figlia una vera opportunità».

