«Odio razziale», altri guai per Vannacci 

Non solo le presunte spese pazze quando era addetto militare italiano a Mosca. Per il generale Roberto Vannacci sembrano profilarsi nuove grane giudiziarie legate al libro che lo ha reso famoso, “Il mondo al contrario”. La Procura di Roma lo ha infatti iscritto nel registro degli indagati per l'accusa di istigazione all'odio razziale. Il procedimento è stato avviato alla luce di denunce depositate nei mesi scorsi da alcune associazioni.

Le affermazioni

Sotto la lente degli inquirenti sono finite una serie di affermazioni presenti nel libro autoprodotto e diventato, di fatto, un caso, con 200mila copie vendute. Un successo editoriale che ha portato Vannacci a dare alle stampe una nuova fatica letteraria. In particolare, una delle denunce è stata posta all'attenzione dei pm da parte di una associazione assistita dall'avvocato Massimiliano Strampelli. Oggetto dell'esposto alcuni passaggi del libro e in particolare quelli in cui Vannacci definisce «non normali» gli omosessuali.

La difesa

«L'unica istigazione fatta è alla riflessione e alla lettura. Nessuna istigazione all'odio», commenta l'avvocato Giorgio Carta, legale del militare, che ironizzando aggiunge: «anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee ma 300 anni dopo è stato assolto. Speriamo, per dati anagrafici, di risolvere prima questa vicenda prima». Immediata la replica delle Lega: «Indagini che sono medaglie». Si tratta di un'altra tegola per il generale dopo il procedimento avviato dalla magistratura ordinaria, in cui si contesta il reato di truffa, sulle spese a Mosca, che viaggia in parallelo con quello avviato dalla Procura militare. L'attività di indagine riguarda l'indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente (perché moglie e figlie non sarebbero state a Mosca nel periodo considerato), una spesa di 9mila euro legata all'auto di servizio che non sarebbe stata autorizzata, rimborsi per l'organizzazione di eventi e cene che in realtà non si sarebbero svolti.

