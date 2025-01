«Odio antisemita, mai con l’Anpi» 

È sempre più pesante e divisivo il clima che si respira in vista del Giorno della Memoria del 27 gennaio in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Non solo per gli insulti antisemiti alla senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz Liliana Segre, ma anche per la decisione da parte della Comunità ebraica di disertare alcuni appuntamenti in questa giornata simbolo. A Milano la Comunità ebraica ha annunciato che non parteciperà al tradizionale incontro con gli studenti, con i deportati dell’Aned, per la presenza dell’Anpi (associazione partigiani), che usa il termine genocidio per descrivere il conflitto a Gaza. Uno strappo, quello creato dal conflitto in Medio Oriente, che si è consumato anche in occasione del 25 Aprile e che non si è ancora sanato.

Scambio di accuse

«Non si possono prendere posizioni diverse», ha spiegato il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, «perchè la memoria è una, ci vuole buonsenso. È inutile fare finta di nulla. Non possiamo avere a che fare con Anpi». Anche il direttore del Museo della Brigata ebraica Davide Romano ha annunciato che non parteciperà agli eventi dedicati al Giorno della Memoria per «l’odio antiebraico che c’è in alcune istituzioni e nella società italiana». L’Anpi da parte sua rimanda le accuse al mittente. «Accusarci di antisemitismo è un po’ ridicolo, verrebbe quasi da ridere», ha replicato Primo Minelli, presidente dell’Anpi di Milano, eletto lo scorso anno dopo che il suo predecessore, Roberto Cenati, aveva lasciato la carica in polemica con l’uso del termine genocidio per descrivere ciò che avviene a Gaza. «Noi non prendiamo ordini da nessuno e non ci lasciamo intimidire», aggiunge. «La comunità ebraica dovrebbe rispettare la giornata del 27 gennaio e non sporcarla con polemiche sterili che lasciano il tempo che trovano».

L’impegno

La presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni parla di mesi «laceranti» a causa delle manifestazioni che si sono tenute un po’ in tutta Italia a favore della Palestina, dove non sono mancati insulti agli ebrei. Ma, «non ci si può sottrarre alla presenza» e la linea è quindi quella di partecipare a momenti alti come ad esempio l’appuntamento al Quirinale, «ci si accerta che forme e contenuti siano focalizzati sulla Giornata della Memoria».

RIPRODUZIONE RISERVATA