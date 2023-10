«Odiati perché siamo oristanesi-rom» 

Terrorizzati no, tremanti di paura questo sì. Negli occhi l’incendio che tre giorni fa ha distrutto la bruttura di via Rockefeller che solo a vederla avrebbe fatto rabbrividire anche l’ultimo dei disperati di questo mondo e nella mente il nero fumo del futuro. I 30 rom compresi i 6 bambini stavano lì, non hanno rischiato grazie ai Vigili del fuoco che sono arrivati veloci più della luce ma hanno perso le poche cose che avevano e soprattutto un’ipotesi di tetto.

Provvisoriamente si sono sistemati in tre roulotte e due tende nel campeggio di Torregrande in attesa che il Comune recuperi uno o più edifici, questione di giorni necessari per «valutare alcune trattative», spiega il sindaco Massimiliano Sanna.

«Orgogliosamente rom»

Clarissa è una ragazza «orgogliosamente rom». È nata 21 anni fa nell’accampamento di via Rockefeller, è cittadina italiana residente a Oristano: tutto regolare, doveri ma anche diritti.

«La mia famiglia non ha mai avuto niente a che fare con la giustizia, può controllare i certificati penali. Siamo persone oneste, normali come qualunque altra famiglia. E allora perché tutto questo odio contro di noi? Perché ci trattano come inferiori, non ci ascoltano dove pure si è tenuti a farlo. Quando è scoppiato l’incendio tutti a fotografare, a filmare, a dirci parolacce e minacciarci. Non dico dei social: vergognoso. Poi c’è il cittadino che ci ha portato le pizze e chi ancora ci assiste».

Città razzista?

Oristano razzista, questa è la conclusione? «No, ci mancherebbe. Non faccio di ogni erba un fascio, ma c’è chi insiste penso per ignoranza». Magari qualche motivo ci sarà stato, o no? «Mio padre è arrivato a Oristano dieci anni prima che io nascessi, quindi oltre 30 anni fa. Allora si viveva in via Marconi, il Comune ci ha poi trasferito in via Rockefeller, in un posto inadatto anche alle bestie. Il sindaco di allora parlò di massimo sei mesi; sono passati trent’anni, ci hanno preso in giro. Siamo vissuti con un solo lavandino, in condizioni igieniche pietose. Promettevano, solo parole e non sempre simpatiche. Ci accusano di aver occupato abusivamente l’edificio, falso: ci è stato assegnato dal Comune».

I rifiuti

Però, i rifiuti in grande esposizione in via Rockefeller non era un bello spettacolo, i cittadini si lamentavano. «Vero, i rifiuti erano tanti ma la nostra è una comunità. Per quanto riguarda la mia famiglia ha sempre pagato tutto quello che c’era da pagare, nonostante fossimo noi spesso a buttare i sacchi nei mezzi del servizio».

L’incendio

Poi le fiamme. «E scoppiato improvvisamente intorno alle 14, dietro il nostro campo e solo in una parte. Siamo scappati e da quel momento è stato un incubo. Ne raccontano tante, solo la Procura dirà come è scoppiato, noi non abbiamo niente a che vedere, questo è certo».

Mai pensato di andare via? «E dove? Nessuno ci affitta le case, aspettiamo che il Comune recuperi qualche locale. Noi siamo cittadini di Oristano, siamo rispettosi e chiediamo rispetto e se qualcuno sbaglia che paghi come qualunque altri cittadino».

