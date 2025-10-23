Odgaard e Dallinga lanciano il Bologna 

Steaua Bucarest 1
Bologna 2
Fcsb Bucarest (4-2-3-1) : Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic, Alhassan, Sut (1’ st Tanase), Miculescu, Olaru, Cisotti (1’ st Birligea), Thiam (20’ st Popescu). Allenatore Charalambous.
Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Zortea (22’ st Holm), Heggem (1’ st Vitik), Lucumi, Lykogiannis, Freuler, Moro (32’ st Ferguson), Orsolini (40’ st Bernardeschi), Odgaard, Rowe (1’ st Cambiaghi), Dallinga. Allenatore Italiano.
Arbitro : Treimanis (Lettonia).
Reti : pt 9’ Odgaard, 12’ Dallinga; st 9’ Birligea.
Note : ammoniti Heggem, Rowe, Miculescu, Odgaard, Pantea, Radunovic, Charalambous, Skorupski.
Bucarest. Il Bologna cresce: dopo la prima vittoria esterna in campionato a Cagliari, ecco quella in Europa League. I rossoblù passano a Bucarest con la Steaua nonostante gli otto uomini cambiati rispetto all’ultimo turno di Serie A. Dall’ospedale, causa polmonite, Italiano assiste a un successo fondamentale (il primo) dopo il ko dell’esordio a Birmingham con l’Aston Villa e il pareggio interno col Friburgo. Al 9’ Bologna avanti con Odgaard, al 12’ il raddoppio di Dallinga dopo altre tre occasioni sfumate (con Lucumi e due volte Orsolini). Poi Skorupski salva per tre volte lo 0-2. Al 54’ Birligea accorcia ma arrivano i 3 punti per gli emiliani.
