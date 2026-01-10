VaiOnline
Sci.
11 gennaio 2026 alle 00:08

Odermatt trionfa e supera Tomba 

ADEBOLDEN. Il campione svizzero Marco Odermatt ha vinto lo slalom gigante di Adelboden. È il suo quinto successo consecutivo in questa gara e il n. 51 in carriera, uno in più di Alberto Tomba (che però rivendica anche un parallelo), che lo porta al quarto posto nell'albo degli sciatori più vincenti della storia. Sul podio il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e il francese Leo Aguenod.

L'azzurro Alex Vinatzer, 7° nella prima discesa, per un errore da troppa foga è invece uscito subito, poi è rientrato in pista chiudendo 26°. Migliore italiano è stato Luca De Aliprandini 18°. Oggi sulal difficile pista svizzera lo slalom speciale.

