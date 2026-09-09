Odegaard spegne il Napoli  

Napoli 0

Arsenal 1

Napoli (4-3-3) : Meret (1' st Milinkovic-Savic), Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera, Gilmour, Lobotka (31' st Lucca), De Bruyne, Politano (13' st Favasuli), Hojlund (31' st Neres), Alisson (13' st Vergara). In panchina Contini, Badiashile, Beukema, Spinazzola. All. Allegri.

Arsenal (4-2-3-1) : Raya, White (36' st Zubimendi), Konsa, Gabriel, Hincapiè, Rice, Merino (20' st Guimaraes), Saka (28' st Madueke), Odegaard, Eze (20' st Tzolis), Gyokeres (28' st Havertz). In panchina Kepa, Meslier, Calafiori, Salmon, Lewis-Skelly, Dowman. All. Arteta.

Arbitro : Nyberg (Svezia).

Reti : 30' st Odegaard.

Napoli. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meret resiste fino a un quarto d'ora dalla fine. Ma all'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è incalzante. La partita la fanno gli inglesi che mantengono costantemente il controllo del pallone. Il Napoli tiene la difesa sempre schierata a protezione della porta e a questo lavoro collaborano anche i centrocampisti, soprattutto Lobotka che è schierato quasi come una sorta di difensore avanzato. Il gioco d'attacco degli inglesi è un po' lezioso. Il Napoli fa il proprio gioco, quello che Allegri aveva preparato: attesa dell'avversario nella propria area di rigore e uscite in velocità per lanciare Alisson e Hajlund, illuminati da De Bruyne.

La sfida

Nella prima frazione l'Arsenal arriva vicino al gol in tre circostanze. Meret risponde alla su Merino e Hincapiè, poi ringrazia Saka che conclude sopra alla traversa. Il Napoli raccoglie poco in attacco dove si fanno vedere De Bruyne e Politano con due conclusioni. Nella ripresa l'Arsenal accentua la pressione offensiva e chiude il Napoli nella propria area di rigore. Allegri manda in campo Favasuli e piazza la difesa a 5 per contenere al meglio le offensive degli inglesi. Gli azzurri rinunciano anche alle ripartenze dal portiere anche perché a inizio ripresa Meret a causa di un infortunio viene sostituito da Milinkovic-Savic, capace di lunghi lanci nella metà campo avversaria. L'azione dell'Arsenal si sviluppa con una serie di passaggi corti sulla destra che culminano con un assist di Tzolis per Odegaard la cui conclusione al 30’ si insacca dopo aver baciato la faccia interna del palo. Allegri manda in campo Neres e Lucca per agguantare il pareggio ma anche gli ultimi disperati tentativi non danno alcun frutto.

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