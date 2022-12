Ode a Santa Greca: la giovane vergine che fu martirizzata  

Al di là di queste fonti che attestano la storicità del suo martirio, si sa per certo che il culto verso Santa Greca martire risale almeno al XIV secolo: il suo nome è citato in diversi documenti, tutti riferiti a un convento di monache di Decimo, annesso alla chiesa dedicata alla santa. In un altro documento del 1413 si fa riferimento al “monasterio et ecclesiae sanctae Grecae martyris in villa de Decimo” in occasione della nomina della badessa; atto che viene ritenuto il più antico tra quelli nei quali, al nome di santa Greca, viene affiancato il titolo di martire. L’attuale chiesa di Decimo, ricostruita nel XVIII secolo, conserva ancora l’abside semicircolare dell’antica fabbrica protoromanica, risalente all’XI secolo. Con decreto arcivescovile del 31 maggio 2016 monsignor Arrigo Miglio, allora arcivescovo metropolita di Cagliari, ha eretto la chiesa di Santa Greca a Santuario diocesano sotto il titolo di “Santuario di Santa Greca Vergine e Martire di Decimomannu”.

Le uniche notizie certe su di lei ci provengono da un’iscrizione sulla sua lapide sepolcrale, rinvenuta a Decimomannu nel 1560, presso l’antica chiesa a lei intitolata. Databile al IV-V secolo, documenta che una giovane di nome Greca, vissuta «vent’anni, due mesi e diciannove giorni», venne in quel luogo sepolta il 21 gennaio. Basandosi su questi dati e considerando il 304 l’anno della morte (come vuole la tradizione), l’ipotetica data di nascita della santa è dunque il 12 ottobre 284. A seguito di questo ritrovamento, nel 1618, l’arcivescovo di Cagliari Francisco d’Esquivel inserì nel calendario liturgico diocesano la festa in onore di santa Greca. Alcuni anni dopo diede l’avvio a una campagna di scavi che, sempre presso la chiesa di Decimomannu, portarono alla luce i resti di uno scheletro umano custodito all’interno dell’unica tomba sotto il pavimento della chiesa. Le ossa, considerate reliquie della santa, vennero divise in due parti; una destinata al Santuario dei Martiri, nel duomo di Cagliari, mentre l’altra rimase a Decimo.

In spregio della Santissima Trinità le furono conficcati sulla fronte tre chiodi, nel vano tentativo di costringerla ad abiurare la fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. È solo uno dei passaggi, forse il più raccapricciante, della passione subita, fra torture e brutali sevizie, per mano dei persecutori imperiali di Diocleziano, da Santa Greca. Per tutti i sardi, è semplicemente Sant’Arega. Vissuta a Decimomannu tra il III e il IV secolo, ancora bambina consacrò la sua verginità al Cristo Risorto, suo “sposo”: imprigionata e torturata, dopo un sommario processo, nel 304, fu giustiziata per decapitazione. Ed è a lei che è dedicato il volume in uscita domani con L’Unione Sarda “Santa Greca da Decimomannu. Giovane vergine e martire”.

In spregio della Santissima Trinità le furono conficcati sulla fronte tre chiodi, nel vano tentativo di costringerla ad abiurare la fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. È solo uno dei passaggi, forse il più raccapricciante, della passione subita, fra torture e brutali sevizie, per mano dei persecutori imperiali di Diocleziano, da Santa Greca. Per tutti i sardi, è semplicemente Sant’Arega. Vissuta a Decimomannu tra il III e il IV secolo, ancora bambina consacrò la sua verginità al Cristo Risorto, suo “sposo”: imprigionata e torturata, dopo un sommario processo, nel 304, fu giustiziata per decapitazione. Ed è a lei che è dedicato il volume in uscita domani con L’Unione Sarda “Santa Greca da Decimomannu. Giovane vergine e martire”.

Fonti storiche

Le uniche notizie certe su di lei ci provengono da un’iscrizione sulla sua lapide sepolcrale, rinvenuta a Decimomannu nel 1560, presso l’antica chiesa a lei intitolata. Databile al IV-V secolo, documenta che una giovane di nome Greca, vissuta «vent’anni, due mesi e diciannove giorni», venne in quel luogo sepolta il 21 gennaio. Basandosi su questi dati e considerando il 304 l’anno della morte (come vuole la tradizione), l’ipotetica data di nascita della santa è dunque il 12 ottobre 284. A seguito di questo ritrovamento, nel 1618, l’arcivescovo di Cagliari Francisco d’Esquivel inserì nel calendario liturgico diocesano la festa in onore di santa Greca. Alcuni anni dopo diede l’avvio a una campagna di scavi che, sempre presso la chiesa di Decimomannu, portarono alla luce i resti di uno scheletro umano custodito all’interno dell’unica tomba sotto il pavimento della chiesa. Le ossa, considerate reliquie della santa, vennero divise in due parti; una destinata al Santuario dei Martiri, nel duomo di Cagliari, mentre l’altra rimase a Decimo.

Culto a Decimomannu

Al di là di queste fonti che attestano la storicità del suo martirio, si sa per certo che il culto verso Santa Greca martire risale almeno al XIV secolo: il suo nome è citato in diversi documenti, tutti riferiti a un convento di monache di Decimo, annesso alla chiesa dedicata alla santa. In un altro documento del 1413 si fa riferimento al “monasterio et ecclesiae sanctae Grecae martyris in villa de Decimo” in occasione della nomina della badessa; atto che viene ritenuto il più antico tra quelli nei quali, al nome di santa Greca, viene affiancato il titolo di martire. L’attuale chiesa di Decimo, ricostruita nel XVIII secolo, conserva ancora l’abside semicircolare dell’antica fabbrica protoromanica, risalente all’XI secolo. Con decreto arcivescovile del 31 maggio 2016 monsignor Arrigo Miglio, allora arcivescovo metropolita di Cagliari, ha eretto la chiesa di Santa Greca a Santuario diocesano sotto il titolo di “Santuario di Santa Greca Vergine e Martire di Decimomannu”.

La festa di Sant’Arega

Anticamente la festa principale si svolgeva il 1° maggio e durava dieci giorni, mentre una seconda aveva luogo l’ultima domenica di settembre e durava invece tre giorni. Oggi, per la concomitante Festa di Sant’Efisio, avviene il contrario. Troviamo un’interessante e colorita descrizione della “Sagra di Santa Greca” nei primissimi anni ’60, in un articolo apparso su L’Unione Sarda’ a firma di Francesco Ponti, allora corrispondente del quotidiano sardo.«Riuniti in allegre brigate i festaioli accorrono numerosi da ogni parte, dai vicini campidani, dai casolari più sperduti del Sulcis, dall’assolata Trexenta e persino dai remoti paesi della Barbagia, con i mezzi più svariati a loro disposizione. Fervore religioso e spensierata allegria che si fondono per dar vita e colore alla sagra autunnale di Santa Greca in un’atmosfera di serena distensione. «A Sant’Arega andeus, tottus a una cambarada, e a domo torreus cun sa conca segada!» È il ritornello delle allegre comitive che giungono numerose alla sagra, che ha origini remotissime e un concorso di fedeli da secoli costante. Nell’edizione del 1928, le cinquemila persone - contate dallo Spano mezzo secolo prima - diventarono cinquantamila.

Il tesoro della Santa

Già a partire dalla fine del XVIII secolo, prende corpo quello che diventerà il “tesoro di Santa Greca”, frutto di imponenti, ininterrotte donazioni. Come scrive don Raimondo Maxia, a cui si deve una fra le più complete biografie di Santa Greca, «[...] i fedeli regalarono alla Santa molti pegni d’oro e d’argento: fra questi un’aquila d’oro, guarnita di rubini, con 7 perle preziose del peso di 2 once ed un quarto (circa 70 grammi); sei candelabri d’argento alti cm. 85 con relativa Croce pure d’argento, un vassoio con il mezzobusto di santa Greca, il secchiello con l’aspersorio e altri oggetti servienti al culto, tutti d’argento. Nel 1709 furono regalate due grandi lampade d’argento, una con la seguente iscrizione: «Quod tibi Graeca sacrum Mater vovet - MDCCIX». Nel 1775, a opera di un ricco gentiluomo, don Antioco Marrocu, devotissimo della Santa e grande benefattore della chiesa e del paese di Decimomannu, furono acquistati un piccolo organo e due cocchi a spalla: uno per il simulacro, l’altro per la Reliquia grande della Santa». La chiesa di Santa Greca andò sempre più arricchendosi di preziosi paramenti, quadri votivi ed ex voto che oggi, letteralmente, tappezzano la chiesa e l’antisacristia: un “museo della memoria” per le storie e le scene che vi sono racchiuse. «Uno di questi quadri, dipinto sul legno, ricorda la famosa guerra coi Francesi nel 1793 ed è una fedele testimonianza dell’invocazione all’Eroina di Decimo dei valorosi miliziani sardi in quei duri frangenti».

Incoronazione

Una data storica resta il 30 settembre 1928 perché legata alla solenne Incoronazione presieduta dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Ernesto M. Piovella. Vi presero parte oltre ventimila fedeli. Questa la cronaca di quel giorno indimenticabile: «Sin dalle prime ore del mattino è un frastuono continuo dei numerosi veicoli che arrivano da ogni direzione e dei canti festevoli dei pellegrini, mentre i treni lunghi, interminabili riversano a migliaia i fedeli che giulivi e festanti si avviano frettolosi al Santuario. Dalle 4 del mattino vi si celebrano, senza interruzione, le Sante Messe. L’artistica corona d’oro, realizzata a Cagliari dall’orefice Francesco Palladino, è tenuta in mano, su un cuscino di velluto, dal parroco di Decimo. Una volta benedetta, l’arcivescovo «la mostra al popolo e la pone sul capo della Santa, mentre la Banda suonava la Marcia Reale, le granate scoppiavano nel sereno firmamento, le campane del santuario e della parrocchiale suonavano a festa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata