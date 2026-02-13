Oculistica, primario prosciolto 

E alla fine rimasero in due. Sono Paolo Tronci, amministratore di AbMed, e Mario Sotgiu, presidente della commissione e dirigente medico, i due rinviati a giudizio, ieri in tribunale, con l’accusa di turbata libertà di scelta del contraente. È il giudice Paolo Bulla a mettere un primo punto fermo sul procedimento relativo al bando per l’appalto di apparecchiature biomedicali a noleggio, da 2 milioni di euro circa, indetto dalla Clinica Oculistica dell’Aou nel 2020. Una gara che, secondo le contestazioni di partenza, sarebbe stata “cucita” sulle disponibilità dell’imprenditore cagliaritano e all’interno di una presunta combine in cui avrebbero gravitato altre tre persone per cui però il magistrato ha disposto il non luogo a procedere. Si tratta di Antonio Pinna, direttore della clinica oculistica e redattore del Capitolato tecnico prestazionale, e di Antonio Lumbau, ingegnere clinico e altro estensore del documento. Insieme a loro anche Maria Emanuela Tronci, sorella di Paolo, e amministratrice della Promedical che, con l’altra società, aveva vinto 18 dei 21 lotti. Per il trio nessun processo, Pinna compreso, per il quale invece la pm Lara Senatore aveva sollecitato il rinvio a giudizio.

La denuncia

Parziale correzione in corsa quindi dell’impianto accusatorio partito dopo la denuncia di un ex dipendente di Abmed e di un concorrente di Tronci nella fornitura degli apparecchi. Querela in cui si segnalavano condotte sospette, approfondite poi dalla procura, in particolare sull’asse dell’imprenditore e di Sotgiu, pretesi autori di un accordo sotterraneo, e con il primo indicato come presunto suggeritore dei requisiti tecnici dei lotti. E, si dichiarava come risultato delle indagini, “in modo tanto stringente da non consentire margini di valutazione discrezionale da parte della commissione di gara”. Intanto la pronuncia del magistrato ha visto la condanna a 26 giorni di Roberto Orrù per favoreggiamento perché avrebbe cancellato alcuni messaggi con Sotgiu dal cellulare dell’azienda. I legali Alberto Ippolito e Andrea De Angelis annunciano ricorso sulla decisione. A difendere i Tronci, gli avvocati Guido Manca-Bitti, Massimo Macciotta e Nicola Satta, Letizia Doppiu-Anfossi e Gabriele Satta invece per Sotgiu, Elias Vacca e Pierluigi Carta per Pinna, Francesco Porcu e Danilo Sedda per Lumbau. La prima udienza del processo è in programma l’11 maggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA