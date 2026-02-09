VaiOnline
Perdaxius.
10 febbraio 2026 alle 00:48

Oculistica e prevenzione, arriva il camper di Talità Kum 

Prenderà il via il 20 febbraio a Perdaxius il programma di screening promosso dal poliambulatorio sociale Talità Kum, che vedrà l’impiego dell’ambulatorio mobile per attività di prevenzione sul territorio.

Si inizia con gli screening oculistici pediatrici, rivolti esclusivamente ai bambini di quattro anni, come indicato dalle linee guida nazionali e internazionali. Le visite saranno effettuate dall’oculista pediatrica Viola Marchiori e si concentreranno unicamente sulla prevenzione visiva. Parallelamente, nelle settimane alterne, l’ambulatorio mobile ospiterà uno screening dedicato alla salute delle donne, con visite senologiche ed ecografie rivolte alla fascia d’età 45-70 anni, a cura – su gradita prenotazione - della dottoressa Carla Bittau. All’iniziativa parteciperà anche il ginecologo Gianfranco Altobelli, che informerà sull’importanza dello screening del collo dell’utero e prenoterà direttamente gli esami presso la Asl. Il programma coinvolgerà, entro marzo, i territori di Gonnesa, Carbonia, Nebida e Carloforte, con cadenza quindicinale. «Portare la prevenzione vicino alle persone è la nostra priorità», spiega Gianni Salis, responsabile degli ambulatori Talità Kùm.

