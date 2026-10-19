«October archeo fest primo passo per un distretto culturale del Marghine» 

Escursioni nei siti archeologici e convegni. Si è conclusa con un bilancio positivo la prima edizione di October archeo fest, che ha interessato sette Comuni del Marghine. «Le pietre della civiltà nuragica costituiscono l’infrastruttura viva su cui fondare il riscatto culturale e sociale delle zone interne», dice Patrizia Tomassetti, sindaca di Bortigali, ideatrice dell’iniziativa. La cerimonia di chiusura del festival si è svolta a Borore, dove è stato analizzata la sostenibilità economica dei beni culturali, evidenziando come l’archeologia e l’effetto traino dei dossier Unesco rappresentano gli unici veri motori capaci di destagionalizzare l’offerta turistica sarda per l’intero anno. Da tutti i partecipanti è giunto l’invito a trasformare l’alleanza dei sette Comuni in una governance permanente, per gestire e promuovere l’altopiano del Marghine come unico grande distretto culturale. «Abbiamo intercettato un bisogno profondo e diffuso - dice Tomassetti - le persone vogliono vivere i luoghi, comprendere la storia e riappropriarsi del proprio patrimonio. Questo festival ha dimostrato che le nostre comunità sanno fare rete con entusiasmo e determinazione». L’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, ha evidenziato la forza attrattiva dell’Isola: «L’archeologia rappresenta la vera risorsa per destagionalizzare l’offerta e parlare ai grandi mercati internazionali».

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