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Marghine.
08 ottobre 2026 alle 00:28

October archeo fest, eventi in sette paesi 

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Sette sessioni convegnistiche, concepite come un itinerario tematico su ricerca, tutela e prospettive di sviluppo del patrimonio archeologico del Marghine. La prima edizione di “October archeo fest” si intitola “Custodi del tempo: la civiltà nuragica del Marghine tra ricerca e futuro”. Si apre domani a Bortigali , si concluderà il 18 ottobre a Borore , interessando Dualchi , Birori , Silanus , Noragugume e Bolotana con convegni, mostre, scavi aperti ed escursioni. Protagonisti sette Comuni assieme a Provincia, Distretto rurale Media Valle del Tirso, ministero della Cultura, Soprintendenze Abap della Sardegna, direzione regionale Musei nazionali, mondo accademico e realtà locali. Una alleanza strategica per valorizzare l’identità archeologica e paesaggistica dell’area. Le comunità aprono paesi e campagne, con il pubblico invitato a entrare nel vivo della ricerca, dialogando con gli specialisti, osservando le tecniche di restauro nei cantieri e comprendendo il legame profondo tra monumenti, comunità ed ecosistema naturale. «La filosofia della rassegna si fonda sulla consapevolezza che le pietre millenarie - spiegano gli organizzatori - rappresentano l’infrastruttura viva su cui fondare la rigenerazione culturale delle aree interne». (f. o.)

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