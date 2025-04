Oche in strada soccorse da un passante 

Si chiama Guendalina ed è stata salvata da un destino funesto. Ieri notte, in via Barcellona, l’oca è stata soccorsa da un passante che, mentre percorreva la strada in macchina, si è trovato davanti due esemplari. Uno, investito da un'altra auto, era già morto, l'altro è stato portato al rifugio Fratelli minori e ha già un nome. «Sono stati contattati gli enti preposti ma alcuni non hanno risposto altri invece erano occupati e hanno suggerito di contattare il nostro rifugio» scrive, sui social, la Lida (Lega italiana diritti degli animali). «La piccola è stata portata da noi che accogliamo cani, gatti, conigli, ricci e gabbiani ma per le oche non siamo ancora attrezzati», ironizzano dal rifugio. I responsabili della Lida Olbia chiedono agli eventuali proprietari di contattare l’associazione: «Solo dopo dimostrazione di proprietà, restituiremo l’animale, diversamente chiediamo a centri specializzati o amanti della specie di contattarci per l'adozione: ringraziamo chi aiuterà Guendalina a riconquistare la libertà, garantendole amore e una vita sicura». Le risposte all’appello dell'associazione non si sono fatte attendere. Sono numerose infatti le persone che, vivendo in campagna e avendo anche altri animali, si sono già proposte per adottarla.

