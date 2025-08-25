VaiOnline
Migranti.
26 agosto 2025 alle 00:55

Ocean Viking: «I libici ci sparavano addosso» 

Palermo. Le autorità italiane hanno imposto il fermo amministrativo alla “Mediterranea”. Sabato la nave, dopo aver soccorso 10 persone, ha disatteso le disposizioni sul porto di sbarco, attraccando nella più vicina Trapani anziché a Genova. Per Laura Marmorale, presidente di Mediterranea, è «un provvedimento osceno: si vendicano e ci colpiscono perché abbiamo salvato da morte certa dieci ragazzi e li abbiamo sbarcati nel più vicino luogo sicuro affinché fossero curati». Intanto a sud di Lampedusa un’altra nave, la “Ocean Viking” di Sos Mediterranee, con 87 migranti salvati a bordo, è stata presa di mira per venti minuti dalle fucilate della guardia costiera libica. «Sebbene nessuno sia rimasto ferito, tutti a bordo hanno temuto per la propria vita», dice la ong, spiegando che l’imbarcazione è stata colpita dopo un’operazione di soccorso nella notte tra sabato e domenica. La nave, afferma Valeria Taurino, direttrice della Ong, «è stata avvicinata dalla motovedetta libica, che ha illegalmente chiesto di lasciare la zona e dirigersi verso nord». Poi, «senza alcun preavviso o ultimatum due uomini a bordo della motovedetta hanno aperto il fuoco sulla nostra nave, iniziando un assalto durato almeno 20 minuti ininterrotti, direttamente contro di noi». I proiettili hanno causato fori all'altezza della testa, la distruzione di diverse antenne e quattro finestre sul ponte».

