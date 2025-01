«Ocean Viking, donne e minori a Olbia»  

Nuovo braccio di ferro tra le autorità italiane e la ong Sos Mediterranée e questa volta al centro di una contesa legale internazionale c’è la Sardegna e, in particolare, il porto di Olbia. Su ordine della magistratura siciliana, infatti, una trentina di migranti (neonati, bambini, ragazzini e alcune giovani donne incinta) saranno sbarcati questa mattina sulle banchine dell’Isola Bianca dalla nave della Sos Mediterranée, la Ocean Viking. L’ordine dello sbarco in Sardegna delle persone più fragili è arrivato nella tarda serata di ieri, mentre la Ocean Viking era in navigazione verso Genova. Alla ong era stato indicato lo scalo ligure come porto di destinazione di 85 migranti, salvati il 21 gennaio nelle acque libiche. Ma Sos Mediterranée ha impugnato l’assegnazione e ottenuto un provvedimento da un tribunale siciliano che ha imposto lo sbarco a Olbia di minori e donne incinta. Una volta presi in carico dalla Protezione Civile, i migranti saranno smistati in diverse strutture dell’Isola. La ong ha fatto sapere che le persone salvate in mare provengono da Camerun, Etiopia, Costa D’Avorio e altri Paesi. In una nota l’organizzazione umanitaria ha specificato: «Una imbarcazione era in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso libica. L’operazione è stata particolarmente delicata, perché il gommone sovraccarico e invaso dall’acqua, era sul punto di cedere. Un terzo dei naufraghi non ha ancora 18 anni, a bordo erano presenti donne incinta e bambini. Nonostante questo, con l’ormai solito disprezzo per le norme del diritto marittimo, il porto che ci è stato assegnato è quello lontanissimo di Genova».

La città si prepara

Ieri sera la Prefettura di Sassari ha allertato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, la Protezione civile, i servizi sociali del Comune di Olbia e le forze dell’ordine. Stando a indiscrezioni, donne e bambini potrebbero essere presi in carico dalle motovedette della Guardia Costiera a largo e trasferiti a Olbia. Quindi scatterà l’operazione per l’affidamento a comunità e strutture idonee. Sono stati allertati anche gli operatori sanitari per tutte le attività necessarie all’arrivo delle persone salvate da Sos Mediterranée. La vicenda è al centro di polemiche, la Lega ha chiesto che non venga effettuato lo sbarco dei migranti a Genova.

