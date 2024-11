Ocean Film Festival: Andrea Mura a Cagliari 

Cinema, sport, passione e navigazione. Denominatori comuni per due occasioni in programma domani tra Sardegna e Campania.

La signora dei ghiacci

All’Odissea di Cagliari, dalle 21, fa tappa l’ottavo “Ocean Film Festival”. Il “World Tour Italia” è partito da Milano lo scorso 22 ottobre e approda nell’Isola, per il quattordicesimo di sedici appuntamenti, grazie agli sforzi del Seaworld Diving center di Cagliari. In programma la proiezione di “Ice Maiden” che racconta l’impresa della velista australiana Lisa Blair, prima donna ad affrontare la circumnavigazione dell'Antartide in solitaria sulla barca “Climate Action Now”. La rotta lungo i “40 ruggenti” e i “50 urlanti” è bene nota all’ospite della serata, il velista Andrea Mura, primo sardo a circumnavigare a vela il pianeta, nel corso della Global Solo Challenge. Partito da La Coruña giusto un anno fa (il 18 novembre), aveva di nuovo attraccato nel porto galiziano dopo 120 giorni, completando la circumnavigazione che soltanto altri 4 italiani erano stati capaci di effettuare prima di lui. E, tra i momenti cruciali e pericolosi, ci sono proprio quelli negli oceani più meridionali, a ridosso del continente antartico, primo fra tutti il passaggio di Capo Horn. Doppiare il terribile capo ha messo a dura prova la resistenza di Mura e del suo leggendario Open 50 “Vento di Sardegna”.

Un viaggio in rossoblù

Di ben altro viaggio per mare si parla invece in “Deu ci seu”, pellicola di Michele Badas e Michele De Murtas, selezionata tra i 36 finalisti della terza edizione dell’International Sport Film Festival che inizia domani a Castellammare di Stabia. Prodotto da Claudio Marceddu, con tra gli autori anche Nicolò Falchi, sarà proiettato mercoledì nella città campana, a pochi chilometri da quella Napoli in cui si svolge gran parte del racconto. È la storia della commovente “migrazione” di quasi ventimila tifosi rossoblù per lo spareggio tra Cagliari e Piacenza nel giugno ‘97: in palio la salvezza in Serie A, che sfuggirà alla squadra di Carlo Mazzone. Ma proprio in quell’estenuante trasferta in traghetto si manifesterà la dignità di una tifoseria che, orgogliosa nella sconfitta, riuscirà a uscire vittoriosa dalla vicenda. Anzi, trionfatrice.

