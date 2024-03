Occupazioni abusive, murate porte e finestre 

«Questa è casa mia, dovete andare via!» Lo sgombero di un mese fa non è bastato. Nell’ex scuola Alagon, in via Abruzzi, la situazione resta critica. E a farne le spese sono gli operai dell’impresa incaricata dal Comune di murare tutti gli accessi all’edificio abbandonato. «Gli insulti e le minacce nei nostri confronti sono ormai all'ordine del giorno, anche a mano armata di siringa», riferisce il capocantiere Giulio Schirru, 58 anni. «L'obiettivo è scongiurare nuove occupazioni abusive. Ma i lavori non sono terminati e le intrusioni nel frattempo continuano». Perlopiù da parte di sbandati e tossicodipendenti. «Chiediamo che sia introdotto un servizio di vigilanza», afferma.

I lavori sono cominciati tre settimane fa e stanno interessando anche gli attigui caseggiati un tempo sede degli istituti Galilei e Verbum, ugualmente chiusi e abbandonati da anni. «Contiamo di finire entro aprile», dice Schirru.

