Occupazione, riparte “La comunità del buon gusto” 

Parte la seconda edizione del progetto “La comunità del buon gusto”, promosso dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini e finanziato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune, nell’ambito dei progetti di coesione sociale.

Obiettivo del progetto, sottolinea l’assessore Marco Camboni, «è offrire occasioni di riscatto sociale ai soggetti più vulnerabili, prevenendo e contrastando comportamenti antisociali e favorendo l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche sulla cucina. Tra gli obiettivi anche il miglioramento dell’occupabilità dei partecipanti, condividendo strumenti e abilità e consentendo loro di inserirsi nel contesto lavorativo e nella creazione di impresa».

Primo step le lezioni introduttive di Mauro Tuzzolino, Charlotte Chabert, Tony Porseo e Gabriella Pisu nell’ex Convento dei Cappuccini (nella sala Affreschi). Sede della “pratica” è invece il laboratorio dell’Accademia del Buon Gusto al Lazzaretto di Cagliari, dove i corsisti, supervisionati da William Pitzalis - presidente dell’Accademia - possono cimentarsi su primi piatti e pesce con Tony Porseo, sulla pizza con Riccardo Porta, sulla carne con Marcello Sanna, sui dolci e dessert con Leonildo Contis. Mentre sulla cucina tradizionale sarda c’è il cuoco Nicola Paulis.

I candidati ammessi a partecipare alla prima parte teorica del corso sono 12, 19 i non ammessi. «La partecipazione al primo modulo è stata apprezzabile e, sebbene si sia ancora nella fase teorica, è stato rilevato un buon clima per l’apprendimento, che verrà consolidato nella successiva fase pratica di laboratorio», conclude l’assessore. Fra le competenze fornite ci sono la costruzione del proprio curriculum, la preparazione ad un colloquio di lavoro, le strategie per presentare sé stessi nel mercato del lavoro in modo adeguato e le tecniche per strutturare e presentare un’idea di impresa. E per coloro che si distingueranno per impegno e motivazione, ci sarà la possibilità di partecipare gratuitamente ai corsi dell’Accademia del Buon Gusto, al fine di accrescere le proprie competenze in cucina. Il corso per futuri chef si concluderà a Quartu con tanto di serata finale aperta alla cittadinanza.

