Occupazione, record tra luci e ombre 

Mai così tanti occupati: il numero di persone al lavoro per la prima volta nel Paese raggiunge e supera la soglia dei 24 milioni a luglio, segnando un record storico insieme al livello del tasso di occupazione, che sale al 62,3%. E scende la disoccupazione, che tocca il 6,5%, ai minimi da oltre 16 anni. Un quadro in cui però risale il numero degli inattivi, ovvero di coloro che non hanno un posto e neppure lo cercano.

I dati

L'Istituto di statistica indica il totale degli occupati a luglio in 24 milioni 9mila unità, un livello mai toccato prima. Su base mensile la crescita segna +56mila persone al lavoro (+0,2%); su base annua +490mila (+2,1%). Quanto alla posizione professionale, gli autonomi continuano ad aumentare e raggiungono i 5 milioni 233mila, mentre registrano un lieve calo mensile i dipendenti (che comunque in un anno segnano +241mila), con i permanenti scesi a 16 milioni 19mila e i lavoratori a termine a 2 milioni 757mila. Allo stesso tempo, sempre su base mensile, il tasso di disoccupazione scende al 6,5%, il livello più basso da marzo 2008 (quando di attestò al 6,4%); quello giovanile cala al 20,8%. Il tasso di inattività sale invece al 33,3%. Scende quindi il numero di persone in cerca di lavoro e cresce quello di chi non lo ha e non lo cerca.

Le reazioni

I dati mensili dell'Istat certificano una nuova crescita dell'occupazione, che continua a salire anche tra le donne e vede gli autonomi consolidare il recupero. «Non siamo ancora del tutto soddisfatti, ma la costanza di questi risultati conferma che la direzione del nostro impegno è quella corretta», rimarca invece la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.

Più scettici i sindacati dell’Isola. Cristiano Ardau, segretario della Uiltucs Sardegna, sostiene infatti che: «Nessuno dovrebbe gridare al miracolo visto che il mercato del lavoro sta dimostrando di rimanere asfittico».

Il sindacalista punta infatti il dito su alcuni dati che non dovrebbero far sorridere. «Sì, è vero, gli occupati crescono come mai in passato, ma la loro qualità è bassa. Ovvero i contratti sottoscritti sono ancora troppo precari. Per di più il Pil non cresce, a conferma che la qualità delle retribuzioni non riesce a trainare i consumi. Una criticità che il Governo non può nascondere dietro facili proclami di successo».

