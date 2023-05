«Occupazione militare? Non ci stiamo» 

«Davanti a uno scenario internazionale sempre più allarmante a causa del conflitto russo-ucraino – spiega Luiseddu Caria – e a un dispiegamento di forze militari per le esercitazioni Noble Jump, Joint Star e Mare Aperto, noi vogliamo riportare l’attenzione su Cagliari. La guerra non viene fatta solo nei poligoni ma anche all’interno della capitale della Sardegna. Perché non tutte le zone della città sono accessibili alle persone che la abitano? Perché i colli di Cagliari sono chiusi, almeno parzialmente, dal filo spinato? Perché i militari hanno i propri stabilimenti balneari del Poetto, chiusi al resto della popolazione?».

Gli attivisti di “A Foras” non hanno lasciato nulla al caso quando hanno pensato di organizzare una conferenza stampa per annunciare un corteo di protesta in programma a Cagliari il due giugno dalle 16 nel porticciolo di Marina Piccola: «Passeremo davanti alle caserme militari e arriveremo sino a piazza San Bartolomeo, una delle zone più militarizzati di Cagliari», spiegano gli anti militaristi, da anni in prima fila per chiedere lo smantellamento dei poligoni sardi e la riduzione delle servitù militari.

Lo scenario: uno degli ingressi del poligono militare di Teulada. Sullo sfondo: i mezzi della Nato impegnati nella più imponente esercitazione a fuoco dell’anno nelle basi sarde. Il sottofondo: il rumore dei cingolati in azione in uno degli angoli più incantevoli dell’Isola e quello delle armi esplose nella guerra “simulata” in corso.

Lo scenario: uno degli ingressi del poligono militare di Teulada. Sullo sfondo: i mezzi della Nato impegnati nella più imponente esercitazione a fuoco dell’anno nelle basi sarde. Il sottofondo: il rumore dei cingolati in azione in uno degli angoli più incantevoli dell’Isola e quello delle armi esplose nella guerra “simulata” in corso.

Il corteo

Gli attivisti di “A Foras” non hanno lasciato nulla al caso quando hanno pensato di organizzare una conferenza stampa per annunciare un corteo di protesta in programma a Cagliari il due giugno dalle 16 nel porticciolo di Marina Piccola: «Passeremo davanti alle caserme militari e arriveremo sino a piazza San Bartolomeo, una delle zone più militarizzati di Cagliari», spiegano gli anti militaristi, da anni in prima fila per chiedere lo smantellamento dei poligoni sardi e la riduzione delle servitù militari.

«Davanti a uno scenario internazionale sempre più allarmante a causa del conflitto russo-ucraino – spiega Luiseddu Caria – e a un dispiegamento di forze militari per le esercitazioni Noble Jump, Joint Star e Mare Aperto, noi vogliamo riportare l’attenzione su Cagliari. La guerra non viene fatta solo nei poligoni ma anche all’interno della capitale della Sardegna. Perché non tutte le zone della città sono accessibili alle persone che la abitano? Perché i colli di Cagliari sono chiusi, almeno parzialmente, dal filo spinato? Perché i militari hanno i propri stabilimenti balneari del Poetto, chiusi al resto della popolazione?».

Filo spinato

Elena Argiolas prosegue citando l’esempio di Monte Urpinu: «Il parco potrebbe essere più esteso se non ci fosse il filo spinato delle zone militari dismesse, consegnate alla Regione e ancora off limits. Si potrebbe anche allargare l’ospedale Binaghi: meno servitù militari, più assistenza sanitaria».

I giovani che aderiscono ad “A Foras” sollecitano anche «l’avvio delle bonifiche nelle zone militari contaminate dalle polveri della guerra e la dismissione delle servitù militari, che rappresentano un freno all’economia turistica, agricola e pastorale di ampie fette del territorio sardo», prosegue Caria.

Politica assente

«La grande assente – interviene ancora Argiolas – è la Regione, che non segue strade politiche per affrontare un problema a cuore di tanti sardi».

La manifestazione del prossimo due giugno vuole rappresentare una scossa: «Noi non siamo una minoranza da ghettizzare, emarginare, processare o cercare di intimidire. Noi siamo espressione di quella parte di popolo sardo che non ci sta e vuole dirlo pubblicamente. Noi diremo sempre che non c’è il nostro consenso per questo uso della terra, che come tornaconto ci da una salute precaria se non compromessa, devastazione ambientale, desolazione economica, spopolamento. La lotta contro l’occupazione militare della Sardegna non è un problema di ordine pubblico, ma è un problema politico che noi vogliamo riportare all’ordine del giorno. Noi vogliamo essere un punto di riferimento per chi sente come noi questa oppressione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata