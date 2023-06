Occupazione, è l’anno dei record  

L'occupazione in Italia, trainata dal lavoro delle donne, cresce ad aprile e sale ai massimi dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Intanto il tasso di disoccupazione non è mai stato così basso dal 2009, fatta eccezione per i mesi di lockdown. Sono i dati Istat a fotografare un mercato del lavoro vivace, nel quale aumentano gli occupati stabili e diminuiscono quelli con un contratto a termine.

I numeri

Il mese scorso si è registrato un aumento di 48mila occupati su marzo e di 390mila su aprile 2022. Ma la crescita si è concentrata nel lavoro femminile, con 52mila occupate in più sul mese e 217mila sull'anno. Mentre per gli uomini si è avuto un calo di 4mila unità sul mese e un aumento di 173mila sull'anno. Se gli occupati arrivano a quota 23 milioni 446mila, il livello più alto di sempre, scendono sotto quota due milioni le persone in cerca di lavoro con 14mila disoccupati in meno su marzo e 72mila in meno su aprile 2022. La crescita dell'occupazione pesca quindi prevalentemente tra gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (spesso le donne) che si riducono di 25mila unità su marzo e di 383mila su aprile 2022. Il tasso di occupazione sale al 61%, il più alto di sempre, mentre il tasso di disoccupazione cala al 7,8%, il più basso dopo giugno 2009.

Gap di genere

Le donne con un posto di lavoro si avvicinano a quota 10 milioni, con un tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni che sale di 0,3 punti su marzo e di 1,4 punti su aprile 2022, al 52,3%. Sul fronte del lavoro la pandemia appare lontana, con un'occupazione che ha ampiamente superato i livelli pre-Covid. Le donne hanno avuto la parte principale in questa crescita con 239mila occupate in più rispetto a gennaio 2020. Aumenta la ricerca di personale da parte delle aziende, legata anche alla forte crescita nel turismo e nei servizi seguita alla crisi legata alla pandemia. Le difficoltà nel reperimento delle forze lavoro necessarie spingono all'aumento dei contratti stabili rispetto a quelli precari. I dipendenti permanenti ad aprile sono cresciuti di 74mila unità su marzo e di 468mila unità sull'anno mentre quelli a tempo determinato sono diminuiti di 30mila unità su marzo e di 149mila unità su aprile 2022. Se i dipendenti nel complesso ad aprile 2023 sono circa un milione in più dell'aprile 2021, quelli permanenti sono 876mila in più a fronte di 125mila occupati a termine in più. Gli occupati dipendenti a termine ad aprile erano 2 milioni 956mila. Recuperano anche gli indipendenti con 5mila unità in più su marzo e 71mila in più sull'anno.