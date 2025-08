Occupazione di Gaza, l’esercito contro il Governo Netanyahu 

Tel Aviv. Una breve nota dell’ufficio del premier ha sintetizzato ieri pomeriggio l’esito della riunione ristretta convocata da Benyamin Netanyahu sui piani per la continuazione della campagna militare nella Striscia: «L’Idf è pronto ad attuare qualsiasi decisione del gabinetto di sicurezza politico-militare». Subito dopo, una pioggia di indiscrezioni sui media israeliani ha informato che il primo ministro sottoporrà la decisione di occupare interamente Gaza all’approvazione del governo, probabilmente giovedì alle 18. L’ordine «del primo ministro è di conquistare i campi centrali della Striscia e Gaza City», vale a dire proprio quelle aree dove l’intelligence militare ritiene che siano tenuti gli ostaggi, di cui solo 20 su 50 sarebbero ancora in vita. Zone dove finora l’esercito non ha mai colpito per non mettere in ulteriore pericolo la vita dei rapiti.

Il capo di stato maggiore Eyal Zamir - svela Ynet - «ha esposto diverse alternative e si è espresso contro l’opzione della conquista totale della Striscia, ma ha chiarito, sullo sfondo dello scontro con Netanyahu, che eseguirà qualsiasi decisione presa dai vertici politici». Ora, il primo ministro dovrà spiegare all’opinione pubblica perché sta agendo in contrasto con le valutazioni dell’Idf. Il suo messaggio a Israele, dicono gli analisti, potrebbe basarsi sui video shock dei rapiti ridotti pelle e ossa. Peraltro, l’Idf nella tarda serata di lunedì ha cancellato lo stato d’emergenza bellica in vigore dal 7 ottobre, che prevedeva l’estensione obbligatoria del servizio di riserva per i soldati di leva regolare di altri quattro mesi. Che sul campo si traduce con diversi battaglioni in meno e con la presa d’atto che l’operazione “Carri di Gedeone” è finita e i soldati devono riposare. Intanto, nessun governo europeo, ad eccezione (forse) di quello ungherese, è pronto a schierarsi con Netanyahu sull’occupazione della Striscia di Gaza. La Striscia di Gaza - dice la Commissione - «deve essere parte di uno Stato palestinese».

RIPRODUZIONE RISERVATA