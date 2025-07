Occupazione abusiva, blitz in un capannone  

Da tempo in un capannone di via Newton, nella zona industriale di Selargius, c’era un movimento di extracomunitari. I carabinieri della Compagnia di Quartu ci hanno voluto vedere chiaro e all’alba di ieri hanno fatto un blitz in grande stile. All’interno c’erano 19 fra nigeriani e senegalesi: 18 sono stati trovati in regola col permesso di soggiorno. Solo uno lo aveva scaduto. Un altro è stato denunciato per aver ucciso a colpi di machete una tartaruga: pare intendesse mangiarla.

L’intervento

L’intervento, accuratamente pianificato nei giorni scorsi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Cagliari e formalizzato mediante apposita ordinanza del Questore, è stato preceduto da un’attenta valutazione delle condizioni operative e delle possibili criticità. In quella sede è stato disposto che l’accesso al capannone dovesse avvenire all’interno di una cornice di ordine pubblico, necessaria a garantire la massima sicurezza per gli operatori coinvolti e per le persone presenti nello stabile.

Grande mobilitazione

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Quartu col supporto dei militari dello Squadrone eliportato Cacciatori “Sardegna”, del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna, dell’Unità Cinofila del comando provinciale di Cagliari e dell’11° Nucleo elicotteri carabinieri di Elmas. Una volta messa in sicurezza l’area, le pattuglie sono entrate nel capannone e hanno proceduto all’identificazione di 19 cittadini extracomunitari, quasi tutti di origine nigeriana e senegalese, che vi avevano stabilito un ricovero di fortuna, secondo i carabinieri «in assenza di qualsivoglia titolo legittimante».

“Occupazione abusiva”

Per questo per loro è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di aver occupato abusivamente l’edificio. Durante le operazioni, uno degli extracomunitari è stato denunciato anche per maltrattamento e uccisione di animali: sarebbe stato sorpreso a colpire con un machete una tartaruga terrestre, risultata non appartenente a specie protette, verosimilmente - dicono le forze dell’ordine - con l’intento di cibarsene.

Il controllo della posizione giuridica dei presenti sul territorio nazionale è stato reso possibile grazie al tempestivo supporto dell’Ufficio immigrazione della Questura di Cagliari, che ha coadiuvato i militari durante le fasi identificative.

Al termine delle verifiche è stato accertato un solo caso di irregolarità, quello di un cittadino che aveva il permesso di soggiorno scaduto.

«Noi siamo in regola»

Sulla vicenda c’è da registrare la replica di Ndama Kane Loum, detto “Samba”, il presidente dell’associazione Thiossane Radici, che da anni si occupa dell’inserimento nel tessuto sociale italiano di cittadini di vari Paesi africani. «Noi qui non siamo abusivi. Siamo in questa struttura dal 2017, con il benestare della banca che lo amministra: nessuno occupa lo stabile senza titolo. Il ragazzo che ha ucciso la tartaruga non c’è tanto con la testa», spiega Samba, «a volte fa cose strane. Ci occupiamo di lui».

