Occupazione a caccia di giovani 

Il lavoro, ridisegnato dalle nuove tecnologie, irrompe con il suo carico di criticità in una Sardegna decisa a imboccare una nuova via per la formazione professionale. Obiettivo dare prospettive ai giovani per fermarne la fuga e agguantare un futuro occupazionale agganciato a progetti strategici, dalla trasformazione agroalimentare all’Einstein Telescope. «Se non riparte il centro della Sardegna, non riparte la Sardegna», dice la presidente della Regione Alessandra Todde alla conferenza per le politiche del lavoro ieri a Nuoro, promosso da assessorato al Lavoro e Aspal. Annuncia un nuovo evento: a Nuoro il 14 marzo il forum Ambrosetti dedicato alle regioni.

Nuovo modello

«Dobbiamo interrogarci su come costruire un modello economico sostenibile e su quali settori puntare per uno sviluppo duraturo e inclusivo», dice Todde richiamando l’agroalimentare che, però, perde superficie coltivata. «Serve un cambio di passo affinché questa componente diventi centrale nel Pil dell’Isola». Cultura, turismo e servizi sono altre aree di intervento assieme alla candidatura dell’Einstein, con un’avvertenza: «Se non c’è un tessuto connettivo di attività che vanno dalle imprese alle competenze dei lavoratori, al giusto supporto tecnico, scientifico e culturale della città e del territorio, questo progetto sarà probabilmente una enclave di ricercatori ma non avrà il riverbero nei territori che tutti ci aspettiamo in termini di economia». Todde raccomanda di non diffidare dell’innovazione: «La tecnologia è uno strumento, né buono né cattivo. Sta a noi decidere come sfruttarla per lo sviluppo. Il mondo evolve a un ritmo che non ci chiede il permesso. Se non ci adattiamo, rischiamo di perdere opportunità e di vedere i nostri giovani costretti a cercare altrove il loro futuro». Auspica un nuovo patto per il lavoro con imprese e istituzioni.

Numeri e formazione

La Sardegna sconta un alto tasso di disoccupazione, 10 per cento, più del 7.8 a livello nazionale. I lavoratori under 29 sono meno del 37 per cento. Il primo pensiero va perciò alla formazione. «Occorre riformare il sistema», dice l’assessora Desirè Manca richiamando l’emigrazione giovanile e la precarietà assieme alla transizione digitale che richiede competenze nuove. Oltretutto il 15 per cento delle famiglie sarde vive in condizioni di povertà relativa. «La povertà non è solo un problema economico, ha ripercussioni su coesione sociale, salute e benessere delle persone». Una formazione più vicina alle imprese è il primo passo annunciato da Manca, contenuto in una nuova delibera. «Sinora si è fallito, non si è dato risposta in tempi congrui», dice Eugenio Annichiarico, direttore generale dell’assessorato al Lavoro, disegnando un nuovo percorso di formazione che riduce anzitutto i tempi di erogazione dei finanziamenti. L’idea è colmare il gap perché, come nota Roberto Bolognese, della Confesercenti di Cagliari, diecimila giovani vanno via dall’Isola e qui turismo e commercio non trovano personale. «Dobbiamo intercettare il modo di pensare dei giovani che magari non mettono il lavoro al primo posto - dice Fabrizio Pilo, prorettore dell’università di Cagliari - ci sono ambiti professionali dove la domanda è 5-10 volte maggiore dell’offerta e i giovani non li scelgono».

