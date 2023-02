Occupato l’Euclide 

Maggiori spazi di partecipazione per gli studenti, ma anche interventi che risolvano le criticità infrastrutturali: sono le motivazioni che hanno spinto gli studenti del liceo classico e scientifico Euclide a occupare, come dichiara uno dei rappresentanti d’istituto, Michele Pintus: «Non siamo rappresentati all’interno della società. Il problema principale sta nella retorica del nuovo governo che mette al primo posto una dialettica sul merito, la competitività e le aspettative. Chiediamo aule autogestite in cui svolgere le assemblee, un’aula magna con una capienza adeguata, o che non ci cada il tetto in testa durante la lezione». All’autogestione che andrà avanti fino a venerdì, ieri hanno partecipato «circa 500 studenti su 900. Le lezioni non sono state interrotte».

