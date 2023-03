Occupato il Siotto: «La Regione non trascuri le scuole» 

Una delle criticità riguarda proprio l’edilizia. «Sono anni che la nostra struttura risente dei tagli dell'istruzione. La nostra palestra è inagibile da anni a causa dalla presenza di banchi e sedie non appartenenti al nostro istituto, soffitti e pilastri sono inficiati dalle infiltrazioni. Questa nostra azione è l'ultima spiaggia, in quanto da anni l'amministrazione del nostro istituto ha tentato, invano, di instaurare un dialogo con l'ex provincia».

«Non è un’occupazione contro la scuola, ma per la scuola», annunciano i rappresentati degli studenti all’uscita dalla presidenza, incassando l’applauso dei compagni e delle compagne. «Vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione strutturale delle nostre scuole e sull'inottemperanza da parte della politica regionale nei confronti dei propri doveri», spiega Fabio Argiolas, rappresentante d’istituto insieme a Niccolò Dessì, Margherita Mereu e Federico Zanda.

Alla terza ora di lezione hanno lasciato le proprie aule per radunarsi all’ingresso principale della scuola, aspettando che i rappresentati d’istituto spiegassero le ragioni della mobilitazione al dirigente scolastico, Aldo Pillittu.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Alla terza ora di lezione hanno lasciato le proprie aule per radunarsi all’ingresso principale della scuola, aspettando che i rappresentati d’istituto spiegassero le ragioni della mobilitazione al dirigente scolastico, Aldo Pillittu.

Attacchi neofascisti, palestra inagibile e infiltrazioni nei soffitti e nei pilastri. Sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto le studentesse e gli studenti del liceo classico Siotto a occupare, almeno fino a sabato, la scuola di viale Trento.

«Non è un’occupazione contro la scuola, ma per la scuola», annunciano i rappresentati degli studenti all’uscita dalla presidenza, incassando l’applauso dei compagni e delle compagne. «Vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione strutturale delle nostre scuole e sull'inottemperanza da parte della politica regionale nei confronti dei propri doveri», spiega Fabio Argiolas, rappresentante d’istituto insieme a Niccolò Dessì, Margherita Mereu e Federico Zanda.

Una delle criticità riguarda proprio l’edilizia. «Sono anni che la nostra struttura risente dei tagli dell'istruzione. La nostra palestra è inagibile da anni a causa dalla presenza di banchi e sedie non appartenenti al nostro istituto, soffitti e pilastri sono inficiati dalle infiltrazioni. Questa nostra azione è l'ultima spiaggia, in quanto da anni l'amministrazione del nostro istituto ha tentato, invano, di instaurare un dialogo con l'ex provincia».

A turbarli anche i recenti episodi che hanno visto la scuola imbrattata da manifesti e striscioni colpevoli di apologia al fascismo. «L'istituto è vittima di attacchi da parte di gruppi neofascisti, precedentemente già denunciati. Ultimamente questa tipologia di associazioni si sente nuovamente legittimata a palesarsi e a vessare coloro che hanno opinioni diverse dalle loro e dalla nostra costituzione, ecco perché abbiamo il dovere di rivendicare i giusti valori che il nostro istituto porta avanti da sempre».

A preoccuparli, anche l’esame di maturità. «Contestiamo la riforma del 2019 per l’esecuzione della prova orale, decisamente inadatta a una scuola post-covid. Non ci sentiamo tranquilli», affermano, «vogliamo che questa occupazione venga vista come messaggio di aiuto verso le istituzioni che gestiscono l'apparato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata