Occupato anche un ex monastero 

Le legittime inquiline - le monache clarisse - sono andate via da un pezzo; l’occupante attuale di titolo non ne ha, ma nell'ex monastero di Santa Chiara ha piazzato cani, motorino e il filo per bucato. Nell'ex biblioteca di Is Bingias, trasformata in bifamiliare, le bandiere istituzionali hanno lasciato spazio a prato sintetico e tappetone elastico. L'ex Charanga, svuotato dagli inquilini ma ancora in cerca di riqualificazione, appena qualche giorno fa ha subito l’ennesima incursione di chi ha tentato di riempire il vuoto lasciato dopo lo sgombero estivo. Stessa dinamica - riuscita - nell'ex scuola Alagon.

L’ex biblioteca

In via dei Partigiani sembra quasi un paradosso la presenza del cantiere comunale impegnato con la manutenzione straordinaria delle piazze cittadine, riqualificazione e risanamento conservativo allestimenti e arredi. L’efficienza si ferma al muro di confine tra legalità e anarchia. Oltre ci sono le tracce inequivocabili della presenza - senza titolo - di almeno due famiglie stanziate nell’ex biblioteca che ha cambiato destinazione d’uso con la forza. Scomparsi i libri, il benvenuto al civico 6 è dato da due portelloni d'auto, un materasso sistemato sulla ringhiera e rifiuti misti. Nel cortile retrostante i dettagli non sono trascurabili: prato artificiale, barbecue, altalena, tappeto elastico e biciclette che testimoniano la presenza di minori. Il tutto diviso dal tramezzo improvvisato che divide le due proprietà non proprie. Ci provano da anni, i residenti onesti, a riportare ordine. Lo hanno fatto nel corso degli anni con raccolta firme e segnalazioni varie, ma senza successo. Oggi gli stessi, che hanno paura di esporsi con nome e cognome, ribadiscono quanto denunciato da tempo. «La situazione è insostenibile. Siamo ostaggi nelle nostre case dove siamo costretti a tenere persino le finestre chiuse per non sentire gli schiamazzi che vanno avanti sino alle 4 di notte». E c'è chi parla anche di «strani movimenti» e di «facce poco raccomandabili».

Il monastero

Nell'elenco dei vuoti a rendere c'è anche l'area accanto all'ascensore di Santa Chiara. Lì, dove un tempo vivevano le monache clarisse, la religiosità è andata via da un pezzo: esattamente alla fine del XIX secolo. Poi sono arrivate le bombe del 1943, e nel 1957 la destinazione di parte degli spazi al mercato, originariamente a due piani. Quello in questione, riservato alla frutta e alla verdura, è successivamente diventato un'area archeologica con i lavori fermi da circa otto anni (pare per mancanza di fondi). Nel tempo i sopralluoghi dell'Amministrazione sono stati diversi, ma non hanno portato a nulla di concreto, se non all'idea di destinare lo spazio in questione alla somministrazione di cibo e bevande. Attualmente l'unica cosa andata avanti è l'occupazione abusiva, con tanto di panni stesi, motorino parcheggiato dietro il cancello e due cani; uno di grossa taglia e palesemente poco incline a fare amicizia.

Ex scuole

Nell'ex scuola Alagon di via Abruzzi ci sono ancora le tracce del rogo appiccato all'interno dello stabile nella notte di due giorni fa. È forse uno dei casi più emblematici: con l’occupazione ripresa dopo appena quattro mesi dallo sgombero che ad aprile sembrava aver riportato la pace nel quartiere e ripristinato lo stato di legalità. I residenti della zona, costretti a una convivenza difficile e forzata con gli inquilini dello stabile, hanno ripreso a protestare chiedendo l’anonimato esattamente come facevano ad agosto e prima ancora. Dicono di avere paura, raccontano di strani traffici e chiedono che chi di dovere intervenga una volta per tutte. E poi c’è l’ex scuola Manno diventata Sa Domu, con l’occupazione iniziata con la Giunta Zedda e passata in eredità a quella attuale, che il mese prossimo festeggerà i nove anni di impunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA