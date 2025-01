Occupati da record,  ma sale il numero degli under 35 inattivi 

L'occupazione cresce, ma la popolazione invecchia. Il mercato del lavoro continua a mettere a segno risultati positivi, tanto da vedere a fine 2024 oltre un milione di posti in più rispetto al pre-Covid. Una performance che però non basta ancora a superare le criticità, spinte innanzitutto dall'andamento demografico. In uno scenario, quindi, in cui protagonisti sono sempre più gli over 50, mentre i giovani e le donne, pur in recupero, devono trovare maggiore spazio. A indicarlo è il rapporto dell'Inapp, presentanto dal presidente Natale Forlani.

Ad ottobre scorso si registrano in particolare +1,043 milioni di persone al lavoro rispetto a dicembre 2019 e una riduzione quasi simile dei disoccupati (-1,009 milioni). Numeri con cui si è raggiunto il record in termini di occupati (24,1 milioni) e tasso di occupazione (62,5%). I nuovi posti sono equamente distribuiti tra uomini (+532mila) e donne (+511mila) e, se si guarda alla distribuzione territoriale, l'aumento risulta superiore nelle regioni del Sud (+4,2%) rispetto alle regioni del Nord (+1,8%).

Ma resta aperta la questione giovanile: l'incremento del numero degli occupati si concentra tra gli over 50, che negli ultimi due anni è diventata la componente più numerosa (41%). E sale il tasso di inattività (al 33,6%), con più persone che non hanno un posto e neppure lo cercano: supera di 10 punti la media Ue per i giovani under 35 e raggiunge il picco del 58,2% per le donne del Mezzogiorno.

Dai dati sul lavoro emerge una «situazione positiva con il record del tasso di occupazione e il tasso di disoccupazione più basso di sempre; cresce l'occupazione stabile, è in flessione quella a tempo determinato. Poi indubbiamente c'è ancora molto da fare per portare a bordo le energie vitali, i giovani e le donne. Ma c'è una inversione di tendenza», commenta la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, rimarcando la sfida delle competenze e della formazione.

