Occupate due case di Area 

Riesplode l’invasione delle case pubbliche e nel giro di poche ore viene preso d’assalto un rione in cui Area non è ancora riuscita ad assegnare tutti gli alloggi. E i residenti insorgono con una petizione: «Non vogliamo abusivi». La situazione è precipitata in poche ore in via Suor Anna Lucia, piccolo quartiere di 60 alloggi a canone concordato che Area ha costruito dal 2006. Restano ancora una decina di appartamenti non affidati. Quasi ogni bando recente è stato un flop. Ad occuparli illegalmente sono state due famiglie d’origine rom.

L’occupazione

Il primo blitz fra giovedì e venerdì notte nella prima casa a schiera del rione: un ragazzo sulla trentina, con moglie e quattro bambini è arrivato con materassi e attrezzi e s’è insediato, ripristinando anche l’impianto idrico. I residenti del quartiere se ne sono accorti subito. Sarebbe stata la stessa famiglia ad autodenunciarsi segnalando la propria presenza alle forze dell’ordine. Ma l’allarme era comunque scattato immediatamente e sul posto sono giunti polizia, carabinieri e vigili urbani. Considerata la presenza di minori, la situazione è stata monitorata anche perché nelle ore precedenti sarebbero state notate altre persone aggirarsi in modo sospetto ad altri immobili sfitti.Così, ieri pomeriggio alle 16, secondo blitz in un altro alloggio identico nel rione: ancora una volta una famiglia di origine rom. Scene identiche alla sera precedente.

La protesta

Ma il quartiere non ci sta: una petizione chiede il ripristino della legalità. «Non ci interessa – spiega Oscar Fois – chi siano e da dove vengono gli abusivi, noi qua ci abitiamo dopo aver vinto un bando, pagato acconti di migliaia di euro e sosteniamo locazioni salatissime». Tuona anche Pierluigi Frau: «Area deve proteggere quelle case sfitte». Lo sostiene anche l’assessore Piero Porcu: «La situazione sta degenerando, è il caso che Area muri gli ingressi delle case vuote». Area sta seguendo la vicenda: Siamo di fronte a reati, scatteranno le segnalazioni alle autorità giudiziarie – anticipa il direttore generale Cristian Filippo Riu - cercheremo subito di preservare gli altri alloggi». Le due case occupate sono di 90 metri quadrati, su due piani con giardino. Ieri sul posto si sono recati anche il comandante della Polizia municipale Andrea Usai e il sindaco Pietro Morittu, il quale ha chiesto la convocazione del comitato pubblico.

RIPRODUZIONE RISERVATA