Occupata la casa in centro del defunto 

Quando gli eredi di Manuel Bistrot, disoccupato di 51 anni morto ormai da quasi due anni, sono arrivati a Villasimius per capire se accettare o meno i beni che appartenevano al loro parente, hanno trovato la casa del loro (lontano) cugino occupata. E da allora non sono riusciti a entrarne in possesso: la donna che ha sfondato il portone dell’appartamento in pieno centro storico, ha trovato di recente un lavoro ma non una casa. Così a Valentino Serra, cugino di Bistrot, operaio sessantenne di Donori, non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri per denunciare l’occupazione abusiva a nome di tutti i potenziali eredi (cinque famiglie).

In centro

La notizia ha destato qualche preoccupazione a Villasimius, dove una buona parte delle case è chiusa tutto l’anno in attesa dell’arrivo dei turisti e dove i prezzi delle affitti rispondono alle regole del mercato immobiliare legato all’industria delle vacanze: canoni elevati e disponibilità soltanto da fine autunno a inizio primavera per contratti a tempo.

I parenti

«Non avevamo più rapporti con Manuel da qualche tempo – spiega Valentino Serra – abbiamo saputo della sua morte da una comunicazione ufficiale: non aveva moglie e figli, noi parenti siamo stati contattati da chi voleva sapere se eravamo disposti ad accettare l’eredità. Ci siamo subito mossi per capire se era il caso di procedere, di rinunciare o di effettuare prima un inventario dei beni di nostro cugino. Il primo passo è stato il sopralluogo di Villasimius dove abbiamo trovato l’appartamento occupato abusivamente. Su consiglio del nostro avvocato ci siamo rivolti ai carabinieri. Pare di capire che gli occupanti siano in qualche modo seguiti dai servizi sociali del Comune di Villasimius, ci auguriamo che si possa arrivare a una soluzione in grado di soddisfare noi ma che dia un tetto anche a questa donna».

Nella zona

La situazione non è sfuggita ai vicini di casa, anche perché l’inquilina abusiva va spesso in giro con un cane che incute timore. «Più che altro – spiegano dal condominio denominato “habitat” – deve far riflettere un po’ tutti il fatto che tanti appartamenti vuoti a Villasimius potrebbero diventare allettanti per i senzatetto: a nostro avviso occorrerebbero maggiori controlli». (p. c.)

